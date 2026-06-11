सपना चौधरी से अब नहीं मिल सकेंगे उनके पति वीर साहू, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी से उनके पति वीर साहु अब मिल नहीं सकेंगे. दिल्ली की एक कोर्ट ने सपना के पति को उनके घर या काम की जगह पर जाने या उनसे संपर्क करने को लेकर रोक लगा दी है.

द्वारका कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (महिला कोर्ट) निधि सिंह ने सपना के पति यशवीर साहू को आदेश दिया है कि वो सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी तरह के संपर्क पर रोक लगा दी है. सपना ने वकील प्रीति सिंह के जरिए कोर्ट में 'घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम' के तहत अपने पति यशवीर साहू के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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क्या है मामला?

सपना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. गायिका ने साहू पर धमकी देने का आरोप लगाया और कहा कि वह उनके प्रोफेशनल कामों में रुकावट डाल सकते हैं और उनकी बदनामी कर सकते हैं. चौधरी ने इस महीने होने वाली अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग का जिक्र किया और कहा कि उन्हें आशंका है कि साहू इसमें रुकावट डाल सकते हैं.

वकील प्रीति सिंह ने कहा कि साहू के बर्ताव की वजह से चौधरी को अपना घर छोड़कर नजफगढ़ में अपने मायके जाना पड़ा. मंगलवार को अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि साहू को 25 जुलाई को होने वाली सुनवाई तक चौधरी के पास जाने, उनसे किसी भी तरह से संपर्क करने या उनके घर या काम की जगह पर जाने पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि चौधरी के हलफनामे और रिकॉर्ड के तहत जो सबूत दिए गए हैं वो सपना को अंतरिम सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त आधार हैं. सपना ने कोर्ट को जो सबूत दिए हैं उनमें चोटों की तस्वीरें और उनके आरोपों का समर्थन करने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो उसके आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए सपना चौधरी की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उन्हें आवश्यक मदद दें.