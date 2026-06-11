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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासपना चौधरी से अब नहीं मिल सकेंगे उनके पति वीर साहू, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

सपना चौधरी से अब नहीं मिल सकेंगे उनके पति वीर साहू, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

Sapna Choudhry News: द्वारका कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (महिला कोर्ट) निधि सिंह ने सपना के पति यशवीर साहू को आदेश दिया है कि वो अगली तारीख तक किसी भी तरह के संपर्क पर रोक लगा दी है.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 11 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी से उनके पति वीर साहु अब मिल नहीं सकेंगे. दिल्ली की एक कोर्ट ने सपना के पति को उनके घर या काम की जगह पर जाने या उनसे संपर्क करने को लेकर रोक लगा दी है.  

द्वारका कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (महिला कोर्ट) निधि सिंह ने सपना के पति यशवीर साहू को आदेश दिया है कि वो सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी तरह के संपर्क पर रोक लगा दी है. सपना ने वकील प्रीति सिंह के जरिए कोर्ट में 'घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम' के तहत अपने पति यशवीर साहू के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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क्या है मामला?

सपना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. गायिका ने साहू पर धमकी देने का आरोप लगाया और कहा कि वह उनके प्रोफेशनल कामों में रुकावट डाल सकते हैं और उनकी बदनामी कर सकते हैं. चौधरी ने इस महीने होने वाली अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग का जिक्र किया और कहा कि उन्हें आशंका है कि साहू इसमें रुकावट डाल सकते हैं.

वकील प्रीति सिंह ने कहा कि साहू के बर्ताव की वजह से चौधरी को अपना घर छोड़कर नजफगढ़ में अपने मायके जाना पड़ा. मंगलवार को अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि साहू को 25 जुलाई को होने वाली सुनवाई तक चौधरी के पास जाने, उनसे किसी भी तरह से संपर्क करने या उनके घर या काम की जगह पर जाने पर रोक लगा दी है. 

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि चौधरी के हलफनामे और रिकॉर्ड के तहत जो सबूत दिए गए हैं वो सपना को अंतरिम सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त आधार हैं. सपना ने कोर्ट को जो सबूत दिए हैं उनमें चोटों की तस्वीरें और उनके आरोपों का समर्थन करने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो उसके आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए सपना चौधरी की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उन्हें आवश्यक मदद दें.  

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 11 Jun 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Delhi Court Sapna Choudhry HARYANA NEWS
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