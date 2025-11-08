हरियाणा पहुंची धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर व प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं. शनिवार को दूसरे दिन यात्रा हरियाणा पहुंची. जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यात्रा में शामिल हुए. पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पदयात्रा में शामिल होकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर बाबा) का स्वागत किया. साथ ही इस यात्रा में अपनी सहभागिता निभाई.

सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 के दूसरे दिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि देश का हिंदू जाग रहा है, अपना भय त्याग कर सड़कों पर आ रहा है. देश जगेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, जातिवाद मुक्त भारत बनेगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रकट होगी."उन्होंने यह भी कहा कि यह पदयात्रा समाज में सद्भाव और हिंदू एकता के लिए निकाली गई है. जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक वे पदयात्राएं जारी रखेंगे. उन्होंने कहा, "हम रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा."

7 नवंबर से हुई पदयात्रा की शुरुआत

आपको बता दें कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत 7 नवंबर को दिल्ली से हुई. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और समरसता का संकल्प लेकर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकल पड़ी. देश भर से आए संतो के सानिध्य में दीदी मां ऋतंभरा सहित संत महात्माओं ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को धर्म ध्वजा देकर पदयात्रा को रवाना किया.

10 दिनों तक चलेगी सनातन एक हिंदू एकता पदयात्रा

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एक पदयात्रा की शुरुआत 7 नवंबर से हुई जो 16 नवंबर से हुई. यह यात्रा 10 दिनों तक चलेगी, इस यात्रा के दौरान 150KM की पदयात्रा की जाएगी जो वृंदावन में समाप्त होगी. यात्रा में शामिल होने के लिए कई दिग्गज अभी तक पहुंच चुके हैं.

पुरुषों से पीछे नहीं है महिलाएं

बागेश्वर धाम की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि "इस पदयात्रा में 50 हजार से अधिक लोगों ने पंजीयन कराए हैं लेकिन यात्रा में एक लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है. महत्वपूर्ण यह है कि इस पदयात्रा में जहां हजारों पुरुष और युवा साथी हैं वही हजारों की तादाद में युवतियां और महिलायें शामिल है. पंजीयन के अलावा बड़ी संख्या में बिना पंजीयन कारण लोग शामिल हुए हैं.