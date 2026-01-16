पानीपत: समालखा गुड़ मंडी फायरिंग का मामला, पुलिस ने आरोपियों की सरेआम निकाली परेड

पानीपत के समालखा में बीते दिनों कुछ बदमाशों ने एक मिठाई विक्रेता की दुकान के बाहर फायरिंग कर रंगदारी मांगी. दुकानदार की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई. पुलिस ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगकर फायरिंग के जरिए दहशत फैलाने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है.

सीआईए-3 इंचार्ज विजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने तीनों आरोपियों को वारदात स्थल पर लाकर आरोपियों की परेड कराई और दुकानदार से शिनाख्त कराई. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए.

सीआईए इंचार्ज ने दी यह जानकारी

सीआईए-3 इंचार्ज विजय कुमार ने बताया कि तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर हैं और रिमांड पूरा होने के बाद पूरे नेटवर्क और साजिश का बड़ा खुलासा किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बदमाश समालखा में दबदबा बनाकर जनता में डर बैठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वारदात स्थल पर लाकर यह संदेश दिया गया है कि बदमाशों से डरने की जरूरत नहीं, पुलिस आम जनता के साथ है.

मिठाई की दुकान पर की थी फायरिंग

विगत 6 जनवरी की रात करीब 9 बजे तीन बदमाश बाइक पर सवार होकर मिठाई खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे. एक बदमाश ने अंदर जाकर 'शीलू डावर' के नाम की धमकी भरी पर्ची दुकानदार को थमाई.

इस पर्ची में लिखा था कि तेरे से एक करोड़ रुपये चाहिए, नहीं दिए तो मार दिए जाओगे. धमकी देने के साथ ही बाहर खड़े उसके साथियों ने दुकान पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग कर दी. पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी.

सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

इसी बीच सीआईए-3 टीम को सोमवार (12 जनवरी) की शाम को बुड़शाम नहर पुल के पास आरोपियों के खड़े होने की गुप्त सूचना मिली. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ काबू करने में कामयाबी हासिल की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहौली गांव निवासी निखिल उर्फ लाखन, डाहर गांव निवासी प्रिंस व नारायणा गांव निवासी वंश का नाम शामिल है.