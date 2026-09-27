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जांच से पहले शव कैसे जलाया? युवराज हत्याकांड में दिल्ली पुलिस से नाराज कोर्ट

हरियाणा में रियल एस्टेट में काम करने वाले युवराज सिंह मंचंदा की मौत की पर साकेत कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने सवाल किया कि शव की पहचान और जांच की प्रक्रिया पूरी होने से पहले उसे कैसे जलाया गया?

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 27 Sep 2026 09:20 AM (IST)
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हरियाणा में रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाले युवराज सिंह मंचंदा की मौत के मामले में गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई पर साकेत कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर शव की पहचान और जांच की जरूरी प्रक्रिया पूरी किए बिना उसे सामान समेत कैसे जला दिया गया.अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे चौंकाने वाली स्थिति बताया.

शव के साथ सामान कैसे जला दिया?- साकेत कोर्ट 

युवराज की बहन हरसिमरन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश वकील ने बताया कि शव को अज्ञात व्यक्ति का मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया. अंतिम संस्कार वाली जगह से जली हुई घड़ी और कड़ा मिलने का भी दावा किया गया. इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने गुरुग्राम पुलिस से सवाल किया शव को सामान के साथ कैसे जला दिया गया. कानून का पालन कैसे नहीं किया गया.

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कोर्ट ने बादशाहपुर थाने के पुलिस अधिकारी से पूछा कि 10 सितंबर को अज्ञात शव मिलने के बाद दूसरे दिन ही नजदीकी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या एसडीएम को सूचना क्यों नहीं दी गई. कोर्ट ने कहा कि अज्ञात शव की पहचान और इनक्वेस्ट की कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को सूचना देना जरूरी प्रक्रिया है. फिर इसे क्यों नहीं अपनाया गया.

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ZIPNET पर जानकारी डालने में भी सवाल

कोर्ट ने अज्ञात शव की जानकारी ZIPNET पर अपलोड नहीं किए जाने को लेकर भी पुलिस से जवाब मांगा. ZIPNET दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों की पुलिस के बीच गुमशुदा लोगों और अज्ञात शवों की जानकारी साझा करने वाला नेटवर्क है. कोर्ट  ने पूछा कि अगर कोई अज्ञात शव मिलता है तो उसकी जानकारी ZIPNET पर डालना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है क्या.

कोर्ट ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट के सामने रखी गई दो रिपोर्टों में मौत की वजह को लेकर अंतर नजर आया. एक रिपोर्ट में गोली लगने की चोट का जिक्र था.जबकि दूसरी रिपोर्ट में मौत की वजह पानी में डूबने से दम घुटना बताई गई. कोर्ट ने सवाल किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग-अलग कैसे हो सकती हैं.इतनी बुनियादी प्रक्रियाएं कैसे छोड़ी जा सकती हैं. अदालत ने यह भी नोट किया कि मृतक की विसरा सुरक्षित नहीं रखी गई.

परिवार से आखिरी रस्म का अधिकार भी छीना

पुलिस अधिकारी के जवाबों से असंतुष्ट अदालत ने कहा कि इन लापरवाहियों की वजह से युवराज के परिवार को अपने ही भाई के अंतिम संस्कार की रस्में निभाने का अधिकार नहीं मिल पाया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि परिवार ने भाई को खोया ही नहीं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई ने उनसे अपने भाई की अंतिम रस्में पूरे सम्मान से करने का अधिकार भी छीन लिया.

युवराज की बहन हरसिमरन ने अदालत में याचिका दाखिल कर भाई की मौत से जुड़े पुलिस रिकॉर्ड और डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखने और अदालत के सामने पेश करने की मांग की है. कोर्ट की सुनवाई के बाद अदालत ने इस आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाई गई आशंकाओं पर वह विचार करेगी.

बहन के वकील ने लगाया सबूत मिटाने का आरोप

हरसिमरन की ओर से पेश वकील आरोप लगाया कि शव को जिस तरह संभाला गया, उससे सबूत नष्ट होने की आशंका है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया का फायदा आरोपियों को पहुंच सकता है. वकील ने अदालत से मौत और शव से जुड़े रिकॉर्ड व अन्य सामग्री को सुरक्षित रखने के निर्देश देने की मांग की.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, युवराज 6 सितंबर को आखिरी बार अपनी बहनों को लाजपत नगर मार्केट छोड़ने के बाद नजर आए थे. इसके बाद वह गुरुग्राम में एक मीटिंग के लिए गए थे. पुलिस का आरोप है कि उनकी पूर्व सहकर्मी अन्या वत्स और उसके साथी संयम सचदेवा ने उसी रात युवराज की हत्या कर दी.

दो दिन SUV में शव लेकर घूमने का आरोप

पुलिस के मुताबिक,हत्या के बाद आरोपी युवराज का शव अन्या की SUV में रखकर करीब दो दिन तक गुरुग्राम में घूमते रहे. इसके बाद 8 सितंबर को शव को सीवर में फेंक दिया गया गुरुग्राम पुलिस ने 10 सितंबर को वहां से अज्ञात शव बरामद किया.

युवराज की बहन की याचिका के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस ने 10 सितंबर को मिले शव का 14 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति के तौर पर अंतिम संस्कार कर दिया.खास बात यह है कि युवराज की गुमशुदगी को लेकर 11 सितंबर को लाजपत नगर थाने में FIR दर्ज हो चुकी थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 10 से 14 सितंबर के बीच अज्ञात शव की फोटो और पहचान से जुड़ी जानकारी ZIPNET पर अपलोड नहीं की गई. यह जानकारी कथित तौर पर 16 सितंबर को अपलोड की गई.

आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सामने आई हत्या की कहानी

दिल्ली पुलिस ने अन्या वत्स और संयम सचदेवा को 16 सितंबर को उत्तराखंड के कैंची धाम से गिरफ्तार किया था. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने युवराज की हत्या और शव को ठिकाने लगाने से जुड़ी जानकारी दी.पुलिस के मुताबिक, युवराज का फोन आरोपियों के पास था और उससे रिश्तेदारों को मैसेज भेजे गए. इन मैसेज के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि युवराज अभी जिंदा हैं.इसके बाद परिवार को शक हुआ और उन्होंने 11 सितंबर को दिल्ली पुलिस से संपर्क किया.

इस मामले में गुरुवार को भी अदालत ने गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ने केस को बुरी तरह संभाला और शव से जुड़े मामले में पूरी प्रक्रिया गड़बड़झाले जैसी रही. कोर्ट की नाराजगी और बढ़ गई और उसने शव, सामान, पोस्टमार्टम, विसरा तथा ZIPNET से जुड़ी प्रक्रिया पर पुलिस से जवाब मांगा.

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Published at : 27 Sep 2026 09:20 AM (IST)
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