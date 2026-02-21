रेवाड़ी जिले के डहीना क्षेत्र के गांव ढाणी ठेठरबाढ़ में पंचायत जमीन को लेकर चल रहा विवाद उस समय खौफनाक मोड़ ले बैठा, जब एक व्यक्ति ने अपनी ही डेढ़ साल की पोती को जेसीबी मशीन के आगे फेंक दिया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक पंचायत की जमीन को पहले अतिक्रमण मुक्त कराया गया था. इसके बाद पंचायत ने जमीन को समतल कराने के लिए जेसीबी मशीन मंगवाई थी. काम शुरू होते ही कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और इसका विरोध करने लगे. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और बहसबाजी शुरू हो गई.

पोती को जेसीबी के सामने फेंकने से मची अफरा-तफरी

इसी दौरान एक व्यक्ति ने हद पार कर दी. आरोप है कि उसने अपनी डेढ़ साल की मासूम पोती को उठाकर चलती जेसीबी के आगे फेंक दिया. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और काम तुरंत रुकवा दिया गया. गनीमत रही कि बच्ची को कोई गंभीर चोट नहीं आई.

घटना का वीडियो सामने आने के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि जमीन को लेकर पहले भी विवाद रहा है, लेकिन इस तरह मासूम की जान जोखिम में डालना बेहद शर्मनाक है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस हरकत की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

सरपंच प्रतिनिधि ने दी पुलिस को शिकायत

मामले में सरपंच प्रतिनिधि ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंप दी है. पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है.

अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध वीडियो और अन्य साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है और एहतियातन पुलिस हालात पर लगातार नजर रखे हुए है.