हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणारेवाड़ी के किसान यशपाल खोला होंगे राष्ट्रपति के मेहमान, प्राकृतिक खेती के लिए गणतंत्र दिवस पर मिलेगा सम्मान

Haryana News: रेवाड़ी के गांव कंवाली के किसान यशपाल खोला ने पिता की कैंसर से हुई मौत के बाद पूरी तरह से प्राकृतिक खेती को अपनाया. उन्होंने पहले भी ‘किसान रत्न’ सम्मान मिल चुका है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Jan 2026 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव कंवाली के किसान यशपाल खोला के लिए यह पल गर्व और सम्मान से भरा है. देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा. इस अवसर पर वे तीन दिन तक राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष मेहमान रहेंगे.

राष्ट्रपति भवन की ओर से यशपाल खोला को आधिकारिक निमंत्रण पत्र मिला है. वे 25 जनवरी को अपनी पत्नी अनीता कुमारी के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 28 जनवरी को वापस लौटेंगे. गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देशभर से चुने गए 6 किसानों में उनका नाम शामिल होना पूरे रेवाड़ी जिले के लिए गौरव की बात मानी जा रही है.

पिता की बीमारी ने बदली सोच

यशपाल खोला की जिंदगी में खेती को लेकर बड़ा बदलाव साल 2017-18 के दौरान आया. उन्होंने 2017 में ही प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर दी थी, लेकिन 2018 में पिता की कैंसर से हुई मौत ने उन्हें पूरी तरह इस राह पर चलने का संकल्प दिलाया.

उनका मानना है कि रसायनिक खेती और जहरीले खाद्य पदार्थ भी बीमारियों का बड़ा कारण हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने न सिर्फ खुद प्राकृतिक खेती अपनाई, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना शुरू किया.

बड़े रकबे में प्राकृतिक खेती

यशपाल ने अपने खेतों के साथ-साथ आसपास के किसानों के खेतों को भी प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाई. विभिन्न कृषि संस्थानों के साथ तालमेल बनाकर उन्होंने गेहूं, सब्जियों और फलों की प्राकृतिक पैदावार को सफल बनाया. आज उनके प्रयासों से कई किसान रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं और बेहतर आमदनी कमा रहे हैं.

प्राकृतिक खेती के साथ-साथ यशपाल खोला ने प्राकृतिक उत्पादों की रिटेल मार्केटिंग का एक प्रभावी मॉडल भी खड़ा किया है. इस मॉडल के जरिए किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा है और उपभोक्ताओं तक शुद्ध व सुरक्षित अनाज और सब्जियां पहुंच रही हैं. यही वजह है कि उनका मॉडल अब कई किसानों के लिए मिसाल बन चुका है.

समाज और पर्यावरण को फायदा

यशपाल का काम सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है. उनके प्रयासों से मिट्टी की सेहत बेहतर हुई है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है और लोगों के स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचा है. यही कारण है कि समाज, सरकार और प्रशासन स्तर पर उनके काम की लगातार सराहना होती रही है.

यशपाल खोला का कहना है कि राष्ट्रपति से निमंत्रण मिलना उनके लिए बेहद गर्व की बात है. राष्ट्रपति भवन में 3 दिन ठहरने का अवसर उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा. उनका मानना है कि इस सम्मान से दूसरे किसान भी प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित होंगे.

पहले भी मिल चुका है ‘किसान रत्न’ सम्मान

यशपाल खोला अरावली किसान क्लब के प्रधान हैं. वे स्नातक हैं और एचएयू से दो साल का डिप्लोमा भी कर चुके हैं. उन्हें पहले भी ‘किसान रत्न’ जैसे सम्मान मिल चुके हैं. आज वे प्राकृतिक खेती के साथ उसकी मार्केटिंग कर एक संपूर्ण और सफल मॉडल पेश कर रहे हैं, जो आने वाले समय में खेती की दिशा बदलने की क्षमता रखता है.

Input By : देशराज चौहान
Published at : 19 Jan 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Republic Day Draupadi Murmu Rewari News HARYANA NEWS
