रेवाड़ी में हत्या के प्रयास के आरोपियों की परेड, पिस्टल लहराकर किया था हमला

हरियाणा के रेवाड़ी में आपसी रंजिश के चलते बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. वारदात के 24 घंटे के भीतर CIA रेवाड़ी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों की शहर में पैदल परेड कराई. पुलिस की गाड़ियों के बीच आरोपियों को पैदल ले जाया गया. इस दौरान बाजार में दुकानदारों और राहगीरों की भीड़ जुट गई.

घटना रात करीब 11 बजे भाड़ावास रोड पर आत्मप्रकाश अस्पताल के पास हुई. न्यू आदर्श नगर निवासी मनीष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक अज्ञात व्यक्ति की बाइक पर बैठकर घर जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आई काले रंग की स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से मनीष बाइक समेत सड़क पर गिर गया.

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पिस्टल तानकर रॉड-लाठी से किया हमला

शिकायत के मुताबिक, स्कॉर्पियो से कई युवक नीचे उतरे और मनीष के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि कुणाल और उसके तीन साथियों के हाथ में पिस्टल थी. उन्होंने मनीष पर पिस्टल तान दी और रॉड, लाठी व डंडों से हमला किया. इसी दौरान पेट्रोलिंग पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देखकर आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए. शुरुआती जांच में वारदात की वजह आपसी रंजिश सामने आई है.

एसपी ने CIA को सौंपी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी

मामले में शहर थाना की भाड़ावास गेट चौकी पुलिस ने केस दर्ज किया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिषेक मीणा ने शहर थाना पुलिस के साथ CIA रेवाड़ी को भी आरोपियों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी. CIA प्रभारी संजय कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे से पहले ही सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

सात आरोपी गिरफ्तार, हथियार और स्कॉर्पियो की तलाश

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम भान निवासी गुर्जरवाड़ा, हैप्पी निवासी विकास नगर, दीपांशु उर्फ मैसी निवासी शक्ति नगर, विपिन निवासी गांव रोहड़ाई, राहुल, आदित्य उर्फ माया और कुणाल निवासी गांव गोकलगढ़ के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों की शहर में पैदल परेड कराई. एसपी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिले में आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. पुलिस अब वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो, अवैध हथियार और अन्य सामान बरामद करने के प्रयास में जुटी है.

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