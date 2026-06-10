'भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे संपर्क में हैं...' हरियाणा बीजेपी नेता के बयान से मची हलचल

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रार मची हुई है. एक ओर जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि कैप्टन उनके संपर्क में हैं, तो वहीं खुद पूर्व सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं.

इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद किरण चौधरी ने यह कह कर हलचल मचा दी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे संपर्क में हैं.

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कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में होने की खबरों पर BJP सांसद किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहा जाए? वे गुमराह करने वाले बयान देते हैं. उन्होंने इस मामले में भी ऐसा ही बयान दिया था.

'जो लोग खुद को सीनियर नेता मानते हैं...'

चौधरी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद अगले ही दिन इसका खंडन कर दिया था. कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी ने मेरे साथ एक छोटी कमेटी में काम किया था और वे उनकी तरफ से पूरी पंजाब यूनिट का कामकाज संभाल रही थीं.

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उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को सीनियर नेता मानते हैं, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए; यह उन्हें शोभा नहीं देता. आखिर, कोई भी ऐसे दावे कर सकता है. मैं भी कह सकती हूं कि हुड्डा मेरे संपर्क में हैं. जब वे ऐसे बयान देते हैं, तो साफ हो जाता है कि चीजें अब उनके मनमुताबिक नहीं हो रही हैं और उनकी पूरी रणनीति फेल हो गई है. इसीलिए वे अब ऐसी बातें करने में उलझ गए हैं.'