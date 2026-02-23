हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाAAP का बड़ा आरोप! पंजाब में BJP की 'फर्जी जॉइनिंग' करा रहे सीएम नायब, हरियाणा से ले जाए गए युवा

AAP का बड़ा आरोप! पंजाब में BJP की 'फर्जी जॉइनिंग' करा रहे सीएम नायब, हरियाणा से ले जाए गए युवा

Haryana News: आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह पर पंजाब में युवाओं की फर्जी जॉइनिंग करवाने का आरोप लगाया और इसे पद की गरिमा और नैतिकता के खिलाफ बताया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

Haryana News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह पर पंजाब में युवाओं की फर्जी जॉइनिंग करवाने को लेकर तीखा हमला बोला है. ढांडा ने कहा कि नायब सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं. ऐसा फर्जीवाड़ा करते वक्त उन्हें कम से कम उस पद की गरिमा का तो ख्याल रखा होता. यह बेहद शर्मनाक है कि पंजाब में भाजपा की जमीन तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह को हरियाणा से युवाओं को ले जाकर वहां पंजाब का युवा बताना पड़ा.

अनुराग ढांडा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से सवाल किया कि वे किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि एक तरफ हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ अपनी 'घटिया राजनीति' के लिए उन्हीं युवाओं का इस्तेमाल फर्जी इवेंट्स में कर रही है. यह न केवल हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा है, बल्कि पंजाब के युवाओं का भी घोर तिरस्कार है.

फर्जी जॉइनिंग का पर्दाफाश 

अनुराग ढांडा ने तथ्यों के साथ हमला करते हुए कहा कि पंजाब का कोई भी युवा भाजपा के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, जिसके पीछे कई ठोस कारण हैं. जब पंजाब बाढ़ की त्रासदी झेल रहा था, तब केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब की मदद करने के बजाय अफगानिस्तान को सहायता भेजी. किसान आंदोलन के दौरान साढ़े सात सौ किसानों की शहादत हुई, उन पर लाठियां और गोलियां चलाई गईं, जिसका गुस्सा आज भी पंजाब के लोगों में भरा हुआ है. पंजाब के लोग आज भी उन खौफनाक दिनों को भूले नहीं.  

चेतावनी और भविष्य की रणनीति 

अनुराग ढांडा ने स्पष्ट किया कि कुलदीप और नसीब जैसे जिन युवाओं को मुख्यमंत्री ने खुद पटके पहनाकर जॉइनिंग कराई, वे सभी हरियाणा के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा कि लड़के हरियाणा के, मुख्यमंत्री हरियाणा के, लेकिन ड्रामा पंजाब के प्लेटफॉर्म पर किया गया. यह सीएम नायब सिंह की हताशा को दर्शाता है क्योंकि पंजाब में उन्हें कोई भाव नहीं मिल रहा है. वे जहां भी जाते हैं, उनका विरोध होता है. पंजाब का एक भी युवा भाजपा में जुड़ने को तैयार नहीं. 

अनुराग ढांडा ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट बंद करें. जनता अब जागरूक हो चुकी है और भाजपा के ऐसे हर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश इसी तरह होता रहेगा. बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह हरियाणा में भाजपा की सरकार से परेशान लोगों को राहत देने की कोशिश करें. ऐसा न हो पंजाब हथियाने के चक्कर में हरियाणा भी हाथ से निकल जाए.

Published at : 23 Feb 2026 03:09 PM (IST)
