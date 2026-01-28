SYL विवाद पर पंजाब–हरियाणा आमने-सामने, भगवंत मान बोले- 'राज्य के अधिकारों से नहीं होगा समझौता'

चंडीगढ़ में 27 जनवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच सतलुज-यमुना लिंक यानी SYL नहर विवाद को लेकर अहम बैठक हुई. बैठक में किसी ठोस सहमति पर नहीं पहुंचा जा सका, लेकिन दोनों राज्यों ने अधिकारियों के स्तर पर बातचीत जारी रखने और समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया.

करीब एक घंटे चली यह बैठक शहर के एक फाइव स्टार होटल में हुई और इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की. दोनों नेताओं ने कहा कि चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और किसी भी राज्य के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा.

SYL का मुद्दा पंजाब के लिए भावनात्मक- भगवंत मान

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि SYL नहर का मुद्दा पंजाब के लिए भावनात्मक है और राज्य के हितों की पूरी मजबूती से रक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और पंजाब के हिस्से का एक भी कतरा जाने नहीं दिया जा सकता. मान ने कहा कि “पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, दुश्मन नहीं” और लंबे समय से लंबित इस मुद्दे का आपसी सहमति से समाधान होना चाहिए.

उन्होंने जोर देते हुए कहा, किसी का भी हक नहीं मारा जाना चाहिए, न पंजाब का और न ही हरियाणा का. आधिकारिक बयान में मान ने यह भी कहा कि यदि SYL नहर को जबरन लागू किया गया तो पंजाब में कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है. उन्होंने इसे जीत या हार का सवाल नहीं बल्कि दोनों राज्यों की भावनाओं और हितों से जुड़ा विषय बताया.

आपसी बातचीत, इतिहास और संयुक्त प्रयास

मुख्यमंत्री मान ने SYL विवाद को दशकों पुराना बताते हुए हल्के अंदाज में कहा कि यह बुजुर्गों का झगड़ा है, अब नई पीढ़ी आई है और समाधान निकलना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुराने समय में विवाद सुलझाने के लिए परिवारों को बैठाकर बातचीत कराई जाती थी और यही तरीका आज भी कारगर है. मान ने नियमित बैठकों के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों का संयुक्त कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव रखा.

वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई. उन्होंने कहा कि जब बातचीत सकारात्मक होती है तो उसके परिणाम भी सार्थक निकलते हैं. सैनी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के स्तर पर विस्तृत चर्चा कर व्यावहारिक और स्थायी समाधान निकालने की बात कही. उन्होंने गुरु नानक देव की वाणी ‘पवन गुरु, पानी पिता’ का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके उपदेश मार्गदर्शन करते हैं.

पानी का बंटवारा, संकट और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

भगवंत मान ने पंजाब के गंभीर जल संकट की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि तीन नदियों से मिलने वाले 34.34 मिलियन एकड़ फीट पानी में से पंजाब को केवल 14.22 एमएएफ यानी करीब 40 प्रतिशत ही मिला, जबकि शेष 60 प्रतिशत हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को दिया गया, जहां ये नदियां बहती भी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सतही जल की कमी के कारण भूजल पर अत्यधिक दबाव पड़ा है और पंजाब के 153 में से 115 ब्लॉक ओवर-एक्सप्लॉइटेड घोषित हो चुके हैं.

मान के अनुसार, पंजाब देश में सबसे अधिक भूजल दोहन करने वाला राज्य बन गया है. उन्होंने कहा कि पंजाब अपनी जरूरतों की अनदेखी कर गैर-तटीय राज्यों को पानी देता है, जबकि बाढ़ से होने वाला नुकसान केवल पंजाब को झेलना पड़ता है. SYL विवाद कई वर्षों से दोनों राज्यों के बीच टकराव का कारण रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में केंद्र के सहयोग से आपसी समाधान का निर्देश दिया था और अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में सूचीबद्ध है.