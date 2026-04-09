सतलोक आश्रम प्रमुख संत रामपाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जानें 11 साल बाद कैसे हुए बरी

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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार (9 अप्रैल) को सतलोक आश्रम के प्रमुख बाबा रामपाल को जमानत दे दी. वह 2014 के बरवाला (हिसार) स्थित करौंथा आश्रम में हुई हिंसा और दंगों से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. फिलहाल वह हिसार की सेंट्रल जेल में बंद हैं. संत रामपाल के अनुयायी उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. अनुनायियों को जैसे ही जमानत की खबर लगी वैसे ही बड़ी संख्या में अनुयायी बुधवार (8 अप्रैल) को बड़ी संख्या में जेल के बाहर इकठ्ठा होना शुरू हो गए है. हरियाणा के सोनीपत में लड्‌डू तक बांटे गए.

न्यूज एजेंसी आईएनएस के अनुसार, अभी रिहाई में थोड़ा समय लगेगा. जेल अधीक्षक उमेश कुमार ने मीडिया को बताया कि हाई कोर्ट के जमानत आदेश को संबंधित कोर्ट में भेजा जाएगा. वहां जमानत बॉन्ड दाखिल होने के बाद आदेश जेल पहुंचेगा. इसके बाद ही रामपाल की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जस्टिस जीएस गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और नियमित जमानत याचिका को कुछ शर्तों के साथ मंजूर किया.

कोर्ट ने सुना दोनों पक्षों के तर्क

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इस मामले में लगभग 450 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और ट्रायल भी काफी आगे बढ़ चुका है. ऐसे में लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए नियमित जमानत दी जानी चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए संत रामपाल को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत देने का फैसला किया. गौर हो कि पिछले साल हाई कोर्ट ने रामपाल की उम्रकैद की सजा को भी निलंबित कर दिया था.

दरअसल, 2014 के बरवाला आश्रम कांड मामले में रामपाल और इनके सहयोगियों को 11 अक्टूबर 2018 को हिसार की एक सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. इस मामले में रामपाल के अनुयायी राजबाला की दम घुटने से मौत हुई थी.

क्या है मामला?

74 वर्षीय संत रामपाल को 19 नवंबर 2014 को हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था. 2006 में करौंथा (रोहतक) स्थित आश्रम में आर्य समाज और रामपाल के समर्थकों के बीच टकराव हुआ था. इसने गोलीबारी के कारण हिंसक रूप ले लिया, जिसमें आर्य समाज से जुड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे. यह मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तब कोर्ट में रामपाल को पेश होने का आदेश दिया, लेकिन कई आदेशों के बावजूद रामपाल पेश नहीं हुए.

कोर्ट की अवमानना से जुड़ा क्या मामला है?

इसके चलते उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज हुआ. इसी अवमानना मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और पुलिस कार्रवाई हुई. इसके बाद जब पुलिस नवंबर 2014 में हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम पहुंची तब पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस टकराव में रामपाल की अनुयायी राजबाला की मौत हो गई थी. बाद में इस टकराव को 2014 का बरवाला आश्रम कांड कहा गया.