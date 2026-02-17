झज्जर: चरित्र के शक में CA पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या, लूट का ड्रामा रचा, गिरफ्तार

हरियाणा के झज्जर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 'पति-पत्नी और वो' के शक ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. महज चार महीने पहले ब्याही और दो माह की गर्भवती पत्नी को उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) पति ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने हत्या को लूट की वारदात दिखाने के लिए बाकायदा ड्रामा रचा, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और सख्ती के आगे उसकी एक न चली.

घटना रविवार (15 फरवरी) शाम की है. हिसार निवासी आरोपी अंशुल अपनी पत्नी महक (बैंककर्मी) को उसके मायके हांसी से लेकर गुरुग्राम जा रहा था. बादली के पास पाहसौर गांव के नजदीक उसने सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी. वहां उसने पहले महक का गला घोंटा और फिर साथ लाई कैंची से उसका गला रेत दिया. इसके बाद आरोपी ने खुद डायल 112 पर पुलिस को फोन कर झूठी सूचना दी कि कुछ बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर लूटपाट की और विरोध करने पर उसकी पत्नी को मार डाला.

शक गहराया तो खुल गया राज

सूचना मिलते ही बादली थाना प्रभारी सुरेश कुमार एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे. शव पास के रजवाहे में पड़ा था. पुलिस ने जब अंशुल से घटना का ब्यौरा मांगा, तो वह बार-बार बयान बदलने लगा. उसकी हाव-भाव और बातों में विरोधाभास देखकर पुलिस का शक गहरा गया. थोड़ी ही देर की सख्ती के बाद अंशुल टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

सहकर्मियों से बात करना पति को नहीं था पसंद

पुलिस पूछताछ में हत्या की वजह 'चरित्र पर शक' सामने आई है. महक बैंक में नौकरी करती थी और काम के सिलसिले में अपने पुरुष सहकर्मियों से फोन पर बात करती थी. अंशुल को यह पसंद नहीं था और वह पत्नी के चरित्र पर संदेह करने लगा था. इसी शक के चलते उसने हत्या की साजिश रची. हैरानी की बात यह है कि हत्या से कुछ दिन पहले ही दोनों ने वेलेंटाइन डे भी मनाया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी.