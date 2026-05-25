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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाअंबाला: 'आम लोगों की कमर टूटी', तेल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस सांसद का केंद्र सरकार पर निशाना

अंबाला: 'आम लोगों की कमर टूटी', तेल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस सांसद का केंद्र सरकार पर निशाना

Petrol-Diesel Price Hike: अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण धुलाना ने तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 May 2026 02:34 PM (IST)
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देश में एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. जिसे लेकर अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार का पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल नहीं है. तेल की कीमतों से आम लोगों की कमर टूट रही है. 

कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना यमुनानगर पहुंचे थे जहां उन्होंने तेल की कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं. लेकिन, सरकार का इन बढ़ती कीमतों पर कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा. 

'तेल की कीमतों से टूटी कमर'

कांग्रेस सांसद ने कहा कि डॉ मनमोहन सिंह की सरकार में तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी लेकिन, तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम आज के मुकाबले काफी कम थे और आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल है और कीमतें आसमान छू रही हैं. सरकार टैक्स के जरिए जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है. 

सांसद वरुण मुलाना ने भाजपा नेताओं और मंत्रियों के काफिले कम करने वाले बयानों पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है. लेकिन, जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे. कांग्रेस ने पहले ही प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया था ताकि आम जनता को राहत मिल सके और ईंधन पर निर्भरता कम हो. लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर नजर नहीं आई. 

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'युवाओं के साथ नौकरियों में भेदभाव'

कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद वरुण मुलाना ने कहा कि युवाओं में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और यह उसी का परिणाम है. हरियाणा के युवाओं के साथ नौकरियों में भेदभाव हो रहा है. प्रदेश के युवा यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में टॉप करते हैं लेकिन, एचपीएससी की भर्तियों में बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी दी जा रही है. 

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि प्रदेश का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही. दरअसल सांसद वरुण मुलाना यमुनानगर के कई गांवों में शोक व्यक्त करने और पीड़ित परिवारों का दुख बांटने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज़ाकिर हुसैन, शहरी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और ग्रामीण जिला अध्यक्ष नरपाल समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

 

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Input By : परवेज खान
Published at : 25 May 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Petrol-diesel Price Hike HARYANA NEWS CONGRESS
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