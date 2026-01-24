पानीपत में ट्रांसपोर्ट मालिक पर जानलेवा हमला, दिनदहाड़े फायरिंग से दहशत

पानीपत जिले के गांव महराणा में बाइक पर सवार 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक बड़े ट्रांसपोर्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. इस हमले में टीएनआर ट्रांसपोर्ट के मालिक सी. सुबरमनयम (40) गंभीर रूप से घायल हो गए. फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

पेट्रोल पंप के पास हुई वारदात

जानकारी के मुताबिक, सी. सुबरमनयम एल्डिगो सिटी के रहने वाले हैं और किसी काम से गांव महराणा की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे नायरा पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचे, तभी बाइक पर सवार 3 युवकों ने उन्हें घेर लिया और सीधे फायरिंग शुरू कर दी. गोलियां लगने से वे सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह लहूलुहान हो गए.

घटना की सूचना तुरंत डायल 112 पर अमित नाम के व्यक्ति ने दी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहगीर मौके पर पहुंचे. गंभीर हालत में घायल ट्रांसपोर्टर को तुरंत सिवाह स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.

पुलिस ने पूरे जिले में कराई नाकाबंदी

घटना की गंभीरता को देखते हुए पानीपत के पुलिस अधीक्षक ने पूरे जिले में सख्त नाकाबंदी के आदेश दिए हैं. पुलिस कंट्रोल रूम से सभी थानों और पीसीआर को अलर्ट कर दिया गया है. बदमाशों की तलाश के लिए सीआईए की तीनों यूनिट, थाना पुलिस और साइबर सेल को जांच में लगाया गया है.

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. फिलहाल बाइक का नंबर और उसकी पहचान साफ नहीं हो पाई है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और साइबर इनपुट के आधार पर संदिग्धों का पीछा किया जा रहा है.

शुरुआती जांच में स्थानीय पुलिस इसे आपसी रंजिश या रंगदारी से जुड़ा मामला मानकर चल रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपियों की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं.