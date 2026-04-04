हरियाणा के पानीपत शहर की भारती कॉलोनी में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को एक तरफ खेलने के लिए कहने पर पड़ोसियों ने एक पूर्व सीआरपीएफ (CRPF) जवान की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह खौफनाक वारदात गली में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान अमित के रूप में हुई है. अमित पहले सीआरपीएफ (CRPF) में तैनात थे, लेकिन लकवाग्रस्त (Paralyzed) हो जाने के कारण उन्होंने कुछ समय पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. शुक्रवार (04 अप्रैल) को उनके घर के बाहर गली में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. शारीरिक रूप से कमजोर अमित ने बच्चों को बीच रास्ते से हटकर एक तरफ खेलने के लिए कहा. आरोप है कि बस इसी मामूली बात से नाराज होकर बच्चों के परिजन (पड़ोसी) मौके पर पहुंच गए और अमित के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी.

CCTV में कैद हुई वारदात, अधमरा होने तक पीटा

पड़ोसियों की यह गुंडागर्दी गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपी एकजुट होकर निहत्थे और बीमार अमित पर टूट पड़े. आरोपियों ने उन्हें तब तक पीटा जब तक कि वह अधमरे नहीं हो गए. इस गंभीर मारपीट के बाद अमित की हालत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और उन्होंने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

हत्या का मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश में छापेमारी

वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है. परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की कई टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं.