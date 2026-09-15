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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: साइबर पुलिस का 'ऑपरेशन रिटर्न', 14 लाख के 55 गुम हुए मोबाइल बरामद

पानीपत: साइबर पुलिस का 'ऑपरेशन रिटर्न', 14 लाख के 55 गुम हुए मोबाइल बरामद

पानीपत पुलिस की साइबर सेल टीम ने 2 से 3 साल पहले गुम हुए मोबाइल को बरामद कर लिया है. पुलिस की साइबर सेल ने 14 लाख रुपये से अधिक कीमत के 55 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए. 

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 15 Sep 2026 08:53 PM (IST)
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पानीपत में मोबाइल गुम होने के बाद उम्मीद छोड़ चुके लोगों के लिए पुलिस किसी फिल्मी कहानी की तरह सामने आई. महीनों नहीं, बल्कि 2 से 3 साल पहले गुम हुए मोबाइल भी साइबर सेल ने तकनीक के सहारे तलाश निकाले. एक-एक कर 55 मोबाइल फोन बरामद हुए तो मालिकों के चेहरों पर ऐसी खुशी लौटी, जैसे खोई हुई कोई कीमती चीज वापस मिल गई हो. पुलिस की साइबर सेल ने 14 लाख रुपये से अधिक कीमत के 55 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए.

मंगलवार को जिला सचिवालय स्थित पुलिस सभागार में डीएसपी मुख्यालय विकास कुमार ने मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे. इन मोबाइलों की कीमत करीब 7 हजार रुपये से लेकर 1.33 लाख रुपये तक है. खास बात यह रही कि कई लोगों ने लंबे समय पहले मोबाइल मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन साइबर सेल ने तकनीकी माध्यमों से उनकी तलाश जारी रखी और आखिरकार मोबाइल बरामद कर लिए.

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लोगों ने जताया पुलिस का आभार

वहीं, मोबाइल हाथ में आते ही किसी के चेहरे पर मुस्कान थी तो किसी की आंखों में खुशी. लोगों ने पानीपत पुलिस और साइबर सेल का आभार जताया. डीएसपी विकास कुमार ने बताया कि गुम मोबाइल की शिकायत सीईआईआर पोर्टल या साइबर सेल में दर्ज कराना बेहद जरूरी है. समय पर शिकायत मिलने से पुलिस को मोबाइल ट्रेस करने में मदद मिलती है.

पुलिस की साइबर सेल इससे पहले भी लगातार कार्रवाई कर रही है. अगस्त में करीब 15 लाख के 55, जुलाई में 12 लाख के 50 और जून में 11 लाख रुपये से अधिक कीमत के 47 मोबाइल ट्रेस कर उनके मालिकों को लौटाए गए थे.
यानी कहानी साफ है—मोबाइल गुम हुआ तो उम्मीद मत खोइए… पानीपत पुलिस की साइबर सेल उसे तलाशने में जुटी है.

साइबर सेल ने ली तकनीक की मदद

पानीपत पुलिस की साइबर सेल ने तकनीक का सहारा लिया और गुम मोबाइलों की तलाश शुरू की. लगातार प्रयासों के बाद 55 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए गए. इनकी कुल कीमत 14 लाख रुपये से ज्यादा बताई गई है.
मंगलवार को डीएसपी मुख्यालय विकास कुमार ने जिला सचिवालय स्थित पुलिस सभागार में मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे.

बरामद मोबाइलों में 7 हजार रुपये से लेकर 1.33 लाख रुपये तक कीमत वाले फोन शामिल हैं. इनमें कुछ ऐसे मोबाइल भी हैं, जिन्हें उनके मालिक दो-तीन साल पहले खो चुके थे और वापस मिलने की उम्मीद तक छोड़ चुके थे.
साइबर सेल प्रभारी सब इंस्पेक्टर हिमांशु और उनकी टीम ने तकनीकी माध्यमों से इन मोबाइलों को ट्रेस किया.

फोन गुम होने पर क्या करें?

पानीपत पुलिस का संदेश भी साफ है कि मोबाइल गुम होने के बाद चुप मत बैठिए. तुरंत सीईआईआर पोर्टल या साइबर सेल में शिकायत दीजिए. क्योंकि जितनी जल्दी शिकायत मिलेगी, मोबाइल को ट्रेस करने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी.

सोती रही सोनीपत पुलिस? थाने से 2 मिनट की दूरी पर चल रहा था नकली सिक्कों का खेल

Published at : 15 Sep 2026 08:52 PM (IST)
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