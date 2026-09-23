गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत पुलिस ने पकड़ा AEPS फ्रॉड गैंग, 3 आरोपी गिरफ्तार

पानीपत पुलिस ने पकड़ा AEPS फ्रॉड गैंग, 3 आरोपी गिरफ्तार

पानीपत पुलिस ने साइबर क्राइम पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अटल सेवा केंद्र की आड़ में लोगों की एईपीएस (AEPS) आईडी बनाकर साइबर ठगों को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 23 Sep 2026 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

पानीपत पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण आईपीएस के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. टीम ने अटल सेवा केंद्र की आड़ में लोगों के दस्तावेज एवं फिंगरप्रिंट लेकर उनकी एईपीएस (AEPS) आईडी तैयार कर साइबर ठगों को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 लोगों के दस्तावेज का डेटा व 1 फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1 लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पकड़े गए आरोपियों में से एक पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी का तथा दो आरोपी बिहार के रहने वाले हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

हरियाणा
नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत
नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत
हरियाणा
युवराज मनचंदा मौत मामला: गुरुग्राम पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, मांगे सारे रिकॉर्ड
युवराज मनचंदा मौत मामला: गुरुग्राम पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, मांगे सारे रिकॉर्ड
हरियाणा
Explained: हरियाणा के हिसार में लव मैरिज के खिलाफ पंचायत का प्रस्ताव, क्या यह कानूनी है?
Explained: हरियाणा के हिसार में लव मैरिज के खिलाफ पंचायत का प्रस्ताव, क्या यह कानूनी है?
हरियाणा
पानीपत पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल के मासूम के अपहरण का किया खुलासा
पानीपत पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल के मासूम के अपहरण का किया खुलासा

नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत

एएसपी ने किया घटना का खुलासा

एएसपी हर्षित गोयल आईपीएस ने मंगलवार (22 सितंबर) को जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान प्रकरण का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि बीते शनिवार को थाना साइबर क्राइम प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजय की अगुवाई में एएसआई राजबीर पुलिस टीम के साथ एक मुकदमे के अनुसंधान के सिलसिले में विद्यानंद कॉलोनी में मौजूद थे.

इसी दौरान पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि छोटी मस्जिद के पास अटल सेवा केंद्र चलाने वाला साकिब सीधे-साधे लोगों की अनुमति के बिना उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड तथा फिंगरप्रिंट का डेटा एकत्र कर फर्जी बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करने व निकालने का काम करता है.

सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी और केंद्र में मौजूद युवक को पकड़कर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान साकिब पुत्र अतीक रहमान निवासी विद्यानंद कॉलोनी के रूप में बताई.

व्हाट्सऐप चैट से 20 लोगों का गोपनीय डेटा बरामद

मौके पर आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए. मोबाइल की जांच करने पर एक व्हाट्सऐप चैट में करीब 20 व्यक्तियों के अंगूठे के निशान, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का डेटा मिला. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वीकार किया कि वह इन दस्तावेजों व फिंगरप्रिंट के जरिए AEPS आईडी तैयार करके डेटा सहित आगे अपने सहयोगी बिहार के अररिया निवासी इश्तियाक उर्फ मलिक को भेज देता था. उसे एक फर्जी AEPS आईडी तैयार करने के बदले 3 हजार रुपए मिलते थे.

पूछताछ में यह भी पता चला कि वह सीएससी-अटल सेवा केंद्र पर आने वाले सीधे-साधे लोगों को 1 हजार रुपए का प्रलोभन देकर उनकी AEPS आईडी तैयार करवाता था. थाना साइबर क्राइम में बीएनएस की धारा 318(4) व 61 के तहत अभियोग दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई. 

4 महीने से कर रहा था ये काम

आरोपी से रिमांड के दौरान खुलासा हुआ कि वह करीब 4 महीने से इस काम को कर रहा था और अब तक करीब 20 आईडी बनाकर इश्तियाक उर्फ मलिक को बेच चुका है. एएसपी हर्षित गोयल आईपीएस ने बताया कि पुलिस टीम ने 16 सितंबर को बिहार के अररिया से आरोपी इश्तियाक को गिरफ्तार किया. पूछताछ के आधार पर गिरोह के तीसरे साथी आरोपी हरिओम को भी दबोचा है.

आरोपी हरिओम आधार आईडी का डेटा इश्तियाक को देता था. इसके बाद उनके खातों से फर्जी एईपीएस आईडी में पैसे ट्रांसफर कर निकाल ठगी करते थे. 7 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए.

रिमांड अवधि पूरी होने पर मंगलवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहा से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया. आरोपी शाकिब को पहले की रिमांड अवधी पूरी होने पर जेल भेजा जा चुका है.

आधार बायोमेट्रिक लॉक कर साइबर ठगी से बचें

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए एएसपी हर्षित गोयल आईपीएस ने आमजन से अपील की है कि वे अपने आधार बायोमेट्रिक को लॉक करके रखें. उन्होंने बताया कि फर्जी AEPS (आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) के जरिए होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए बायोमेट्रिक सुरक्षा बेहद जरूरी है.

नागरिक mAadhaar ऐप या UIDAI पोर्टल के माध्यम से अपने फिंगर प्रिंट डेटा को आसानी से लॉक कर सकते हैं. बायोमेट्रिक लॉक रहने पर कोई भी आपके फिंगरप्रिंट का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे.

युवराज मनचंदा मौत मामला: गुरुग्राम पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, मांगे सारे रिकॉर्ड

Published at : 23 Sep 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Haryana Police Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत
नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत
हरियाणा
युवराज मनचंदा मौत मामला: गुरुग्राम पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, मांगे सारे रिकॉर्ड
युवराज मनचंदा मौत मामला: गुरुग्राम पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, मांगे सारे रिकॉर्ड
हरियाणा
Explained: हरियाणा के हिसार में लव मैरिज के खिलाफ पंचायत का प्रस्ताव, क्या यह कानूनी है?
Explained: हरियाणा के हिसार में लव मैरिज के खिलाफ पंचायत का प्रस्ताव, क्या यह कानूनी है?
हरियाणा
पानीपत पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल के मासूम के अपहरण का किया खुलासा
पानीपत पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल के मासूम के अपहरण का किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक
CBFC की नई Guidelines में क्या बदला? Maatrubhumi को लेकर भी बढ़ी चर्चा
Hanuman Ansh के बाद Bageshwar Dham पर फिल्म बनाएंगी Anupriya Nagar? दिया बड़ा हिंट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बाब अल मंदेब, क्या है अभी स्थिति, खुला है या बंद है, क्या सऊदी तेल गुजर रहे हैं
बाब अल मंदेब, क्या है अभी स्थिति, खुला है या बंद है, क्या सऊदी तेल गुजर रहे हैं
बिहार
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
ट्रेंडिंग
सड़क पर पलटा देशी घी का ट्रक, लूटने उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल
सड़क पर पलटा देशी घी का ट्रक, लूटने उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
इंडिया
ECI SIR Row LIVE: EC विवाद पर बोलीं ममता - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, BJP ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
Live: ममता बनर्जी बोलीं - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, BJP ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget