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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat: 'चीज दिलाने' का लालच, फिर जबरदस्ती…, बच्चा चोरी की कोशिश कर रही महिला के बैग से मिले ब्लेड- नशीली दवाइयां

Panipat: 'चीज दिलाने' का लालच, फिर जबरदस्ती…, बच्चा चोरी की कोशिश कर रही महिला के बैग से मिले ब्लेड- नशीली दवाइयां

Panipat News In Hindi: महादेव कॉलोनी में रविवार को एक संदिग्ध महिला बच्चा चोरी के शक में पकड़ी गई. बच्ची ने बताया कि वे उसे चीज का लालच देकर बुला रही थी और जब बच्ची नहीं मानी तो उसे खींचने लगी.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 30 Mar 2026 04:27 PM (IST)
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पानीपत शहर की महादेव कॉलोनी में रविवार, 29 मार्च की देर शाम बच्चा चोरी के शक में एक संदिग्ध महिला को पकड़े जाने से सनसनी फैल गई है. कॉलोनी के लोगों ने महिला को रंगे हाथ उस समय दबोचा जब वह एक बच्ची को जबरन साथ ले जाने का प्रयास कर रही थी. तलाशी के दौरान महिला के पास से संदिग्ध वस्तुएं मिलने पर मामला और भी गंभीर हो गया है.

बच्ची लालच देकर नहीं मानी तो, हाथ पकड़ जबरदस्ती खींचा

महादेव कॉलोनी की एक स्थानीय बच्ची ने बताया कि महिला ने उसे चीज दिलाने का लालच देकर अपने पास बुलाया और साथ चलने को कहा. जब बच्ची नहीं मानी, तो महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कॉलोनी से बाहर की ओर खींचने लगी. इसके बाद बच्ची के शोर मचने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और महिला को घेर लिया गया.

पकड़े जाने के बाद जब स्थानीय लोगों ने महिला की तलाशी ली, तो उसके बैग से ब्लेड और नशीली गोलियां (दवाएं) जैसी संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुईं. महिलाओं का आरोप है कि वह संदिग्ध अवस्था में घूम रही थी और बच्चों को खाने-पीने का सामान देकर फंसाने की कोशिश कर रही थी. बैग से मिले सामान ने लोगों के मन में किसी बड़े गिरोह या साजिश का डर पैदा कर दिया है.

बैग में मिले ब्लेड व दवाओं का क्या मकसद था?

गुस्साए लोगों ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुलाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और महिला को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई. किला थाना पुलिस अब महिला से पूछताछ कर रही है कि वह कहां की रहने वाली है और उसके बैग में मिले ब्लेड व दवाओं का क्या मकसद था?

किला थाना पुलिस ने बताया कि महिला से पूछताछ जारी है और तथ्यों के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध को देखने पर कानून हाथ में न लें, बल्कि तुरंत पुलिस को सूचित करें.

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Published at : 30 Mar 2026 04:22 PM (IST)
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