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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: पानीपत में 500 किलो धागे का बंडल गिरने से 2 मासूम बच्चियों की मौत, मां के साथ गई थीं फैक्ट्री

Panipat News: पानीपत में 500 किलो धागे का बंडल गिरने से 2 मासूम बच्चियों की मौत, मां के साथ गई थीं फैक्ट्री

Panipat News In Hindi: पानीपत की धागा फैक्ट्री में 500 किलो का बंडल गिरने से दो मासूम बच्चियों (प्रयगा और सोनम) की दर्दनाक मौत हो गई. एक बच्ची घायल है. बच्चियां मां के साथ काम पर गई थीं.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 25 Jun 2026 07:10 PM (IST)
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हरियाणा के पानीपत से एक बेहद दर्दनाक और रुला देने वाली खबर सामने आई है. यहां गुरुवार (25 जून) सुबह एक धागा फैक्ट्री में मां के साथ गई दो मासूम बच्चियों की धागे के भारी-भरकम बंडल के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा पानीपत में भैंसवाल रोड पर खड़ंजा रोड के पास स्थित 'श्री लक्ष्मी फैक्ट्री' में हुआ. मृत बच्चियों के माता-पिता इसी गोदाम में मजदूरी का काम करते हैं. गुरुवार सुबह गोदाम में रोजाना की तरह काम चल रहा था. इसी दौरान मां के साथ फैक्ट्री में आई तीन बच्चियां— प्रयगा (साढ़े 4 वर्ष), सोनम (ढाई वर्ष) और रोशनी (5 वर्ष) आपस में खेल रही थीं.

खेलते-खेलते अचानक धागों से भरा रैक हिल गया. इससे पहले कि बच्चियां कुछ समझ पातीं, ऊपर रखे हुए 500-500 किलोग्राम की धागे की दो बड़ी गांठें भरभरा कर सीधे उनके ऊपर गिर गईं और तीनों बच्चियां उस भारी वजन के नीचे दब गईं.

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मची चीख-पुकार, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

हादसा होते ही गोदाम में चीख-पुकार मच गई. वहां काम कर रहे परिजनों और अन्य मजदूरों ने तुरंत दौड़कर भारी गांठों को हटाया और तीनों बच्चियों को बाहर निकालकर आनन-फानन में पानीपत के सिविल अस्पताल ले गए.

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद साढ़े 4 साल की प्रयगा और ढाई साल की सोनम को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के मुताबिक, भारी वजन के नीचे दबने से बच्चियों का दम घुट गया था और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. वहीं, 5 वर्षीय रोशनी की हालत को देखते हुए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

'घर पर कोई नहीं था, इसलिए साथ लाई थी...'

इस घटना ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं. मृत बच्ची प्रयगा की मां मूर्ति ने रोते हुए बताया कि उन्होंने इसी साल अपनी बेटी का नर्सरी में एडमिशन करवाया था. घर पर बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसी मजबूरी के कारण वह बच्चियों को अपने साथ फैक्ट्री ले आई थीं. उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि काम पर आना उनके बच्चों के लिए मौत का कारण बन जाएगा.

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Published at : 25 Jun 2026 07:08 PM (IST)
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