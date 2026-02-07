पानीपत: बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार पर किया हमला, युवक के हाथ-पैर तोड़े
Panipat News: पानीपत में 10-12 नकाबपोश युवकों ने घर में घुसकर परमजीत नाम के युवक के हाथ-पैर तोड़े. साथ ही वीडियो बनाकर वॉट्सएप स्टेटस पर डाला. पूरा मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है.
हरियाणा के पानीपत में नकाबपोश युवकों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया. उन्होंने लोहे की रॉड से युवक के हाथ-पैर तोड़ दिए. इसके साथ ही, मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अपने वॉट्सएप स्टेटस पर भी डाल दिया. वीडियो को "बिफोर एंड आफ्टर" फॉर्मेट में बनाया गया है. शुरुआत में, एक युवक हमलावरों को गाली देता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके बाद, युवक के हाथ-पैर तोड़ते हुए सीन दिखाया गया है. घायल युवक को पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
पुरानी रंजिश का मामला
तहसील कैंप थाना पुलिस ने युवक की पत्नी की शिकायत पर 5 लोगों को नामजद करते हुए अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है. कुछ दिनों पहले, घायल पक्ष ने आरोपियों पर पथराव किया था, जिसमें एक गाड़ी भी टूट गई थी. हालांकि, इस घटना की शिकायत पुलिस में नहीं की गई थी. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक को माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन उसने गाली दे दी, जिसके बाद उस पर हमला किया गया.
साजिदा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार रात करीब 12:30 बजे वह अपने पति परमजीत सिंह के साथ घर में सो रही थी. चाचा ससुर नरेंद्र सिंह भी अपने कमरे में सोए हुए थे. अचानक शोर हुआ और 10 से 12 लोग उनके घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए. हमलावरों के हाथों में लाठी, डंडे और लोहे की रॉड थी.
दरवाजे की चौखट पर रखकर तोड़ा पैर
साजिदा ने बताया कि हमलावरों ने उसके देवर अमनदीप के बारे में पूछने लगे. इसके बाद पति परमजीत को पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने परमजीत का दायां पैर दरवाजे की ईंटों की फड़ी (चौखट) पर रखा और रॉड से वार कर उसे तोड़ दिया. इसके बाद बाएं हाथ पर भी ताबड़तोड़ वार किए. इसी दौरान एक युवक पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा.
चाचा को कमरे में बंद किया
साजिदा के मुताबिक, चाचा नरेंद्र सिंह ने परमजीत को बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने चाचा को कमरे में बंद कर दिया और साजिदा के बाल पकड़कर धक्का दे दिया. वह हमलावरों के पैरों में गिरकर अपने पति की जान की भीख मांगती रही, लेकिन वे उसे घसीट-घसीट कर पीटते रहे. शोर मचाने पर जब पड़ोसी इकट्ठा हुए, तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए.
साजिदा ने बताया कि परमजीत को खून से लथपथ हालत में पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए करनाल के कल्पना चावला अस्पताल रेफर कर दिया. उस समय परमजीत का काफी खून बह रहा था, इसलिए परिवार के लोग उसे पानीपत के ही एक निजी अस्पताल में ले गए.
वीडियो वॉट्सएप स्टेटस पर डाला
साजिदा ने पुलिस को बताया कि हमला करने वालों में प्रीतम, अंशुल, गोलू, संजीत और सपाटा शामिल थे. प्रीतम ने मारपीट का वीडियो अपने वॉट्सएप स्टेटस पर भी लगाया. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया. तहसील कैंप थाना पुलिस ने साजिदा की शिकायत पर नामजद और अन्य अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है और उस वीडियो को भी कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है, जिसे आरोपियों ने वायरल किया है.
पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
