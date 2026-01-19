पानीपत: बंद कमरे में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, गले पर चोट के निशान, खड़े हो रहे कई सवाल

हरियाणा के पानीपत शहर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक अपने कमरे में औंधे मुंह पड़ा मिला, जिसके पास एक दरांती (हंसिया) भी पड़ा हुआ था. घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी.

मृतक के भाई राजकुमार ने बताया कि बीते दिन करीब दो बजे मृतक सुनील की पत्नी घर पर पहुंची थी. उसने गेट खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. बार-बार फोन किए जाने के बावजूद सुनील ने कॉल रिसीव नहीं की. इसके बाद ऊपर रहने वाले एक बच्चे को नीचे भेजा गया. जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो सुनील कमरे में औंधे मुंह पड़ा हुआ था.

गले पर मिले चोट के निशान

राजकुमार के अनुसार, सुनील के पास एक दरांती पड़ी हुई थी और उसके गले पर चोट के स्पष्ट निशान थे. मौके पर खून भी फैला हुआ था. गले पर निशान होने के सवाल पर राजकुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि गर्दन पर साफ निशान दिखाई दे रहे थे.

आत्महत्या का जताया जा रहा शक

जब घटना को लेकर संदेह की बात पूछी गई तो परिजन ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया. उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का ही प्रतीत हो रहा है. हालांकि यह सवाल भी उठ रहा है कि कोई व्यक्ति दरांती से अपनी गर्दन पर वार कर सकता है या नहीं.

पत्नी-बच्चे घर पर नहीं थे मौजूद

परिजनों ने बताया कि मृतक शराब का सेवन करता था, लेकिन किसी तरह की परेशानी या तनाव में होने की बात से उन्होंने इनकार किया है. घटना के समय मृतक की पत्नी और बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे. परिजनों के अनुसार, पत्नी अपने मायके गई हुई थी क्योंकि 23 तारीख को उसकी बहन की शादी थी.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा.