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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: 11 साल की बच्ची से दरिंदगी, नाबालिग पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार, 2 घंटे तक कमरे में बांधे रखा

Panipat News: 11 साल की बच्ची से दरिंदगी, नाबालिग पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार, 2 घंटे तक कमरे में बांधे रखा

Panipat News In Hindi: पानीपत में पड़ोस के 17 साल के लड़के ने 11 साल की मासूम के साथ रेप किया. साथ ही आरोपी ने उसे कमरे में 2 घंटे तक बांधके रखा. पीडिता होमवर्क पूरा करने के लिए कॉपी लेने गई थी.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 06 Apr 2026 03:57 PM (IST)
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पानीपत जिले में एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी के 17 साल के नाबालिग लड़के ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोपी ने न केवल बच्ची के साथ रेप किया, बल्कि उसे करीब 2 घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर रखा और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट और बीएनएस (BNS) की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, नारी तू नारायणी उत्थन समिति के अध्यक्ष सविता आर्या ने भी बच्ची के परिवार के पास पहुंच कर सारी जानकारी जुटाई और साथ देने की बात कही.

पड़ोसी के घर कॉपी लेने गई थी मासूम बच्ची 

पीड़िता की मां द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत और मामले के तथ्यों के अनुसार, 11 साल की बच्ची स्कूल का होमवर्क पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी के घर स्कूल की कॉपी लेने गई थी. मगर बच्ची को उसके साथ कुछ भी गलत होने का अंदाजा नहीं था.

जैसे ही बच्ची पड़ोसी के घर पहुंची, वहां मौजूद नाबालिग आरोपी ने उसे जबरन एक कमरे के अंदर खींच लिया. आरोपी ने क्रूरता दिखाते हुए बच्ची का मुंह कपड़े से बांधा ताकि उसकी चीखें बाहर न जा सकें. इसके बाद आरोपी ने मासूम को करीब 2 घंटे तक कमरे में बंधक बनाए रखा और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को डराते-धमकाते हुए कहा, अगर घर पर कुछ बताया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा.

आरोपी के पिता ने पीड़िता के मात-पिता को दी धमकी 

बच्ची घटना से इतनी डर गई थी कि वह कई दिनों तक गुमसुम रही. उसकी मां ने बताया कि बच्ची उसे लगातार उस पड़ोसी के यहां काम पर जाने से मना कर रही थी. जब मां ने प्यार से पूछताछ की, तो मासूम का दर्द बाहर आ गया. तब उसने अपनी मां को आपबीती बताई. पीड़िता ने बताया कि करीब 15-20 दिन पहले (6 मार्च) उसके साथ यह गलत काम हुआ था.

जब पीड़िता की मां सच्चाई जानने के लिए पड़ोसी के घर गई, तो वहां इंसाफ मिलने के बजाय उसे और उसके पति को बुरा-भला कहा गया. आरोप है कि आरोपी के पिता और परिवार ने पीड़िता के माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट भी की. इसके बाद मजबूर होकर परिवार पुलिस के पास पहुंचे.

POCSO एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज

मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की. पुलिस ने आरोपी लक्ष्य के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने इसमें धारा 64(2)M BNS (रेप से संबंधित), धारा 351 (3) BNS (जान से मारने की धमकी), धारा 3 (5) BNS (सामान्य इरादा), और धारा 4 POCSO एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया है.

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Published at : 06 Apr 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
UP Police Panipat News HARYANA NEWS RAPS CASE
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