आसाराम केस के गवाह समेत भाई-भतीजा गिरफ्तार, सरपंच से 70 लाख वसूलने का आरोप, वीडियो भी आया सामने

पानीपत में चर्चित आसाराम केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि महेंद्र ने एक मामले में एक सरपंच को ब्लैकमेल कर करीब 70 लाख रुपये हड़प लिए. बताया जा रहा है कि सरपंच ने दबाव में आकर यह रकम दी, लेकिन पैसे लेने के बाद भी आरोपी लगातार 80 लाख रुपये की और मांग करता रहा.

वीडियो में व्यक्ति बैग ले जाते हुआ दिखा

इस मामले में अब एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह बैग महेंद्र के भाई द्वारा एक मीडिएटर के घर से लिया गया, जिसमें 70 लाख रुपये नकद थे. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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CBI ने मामले में आरोपी समेत भाई-भतीजे को किया गिरफ्तार

सीआईए ने मामले में कार्रवाई करते हुए महेंद्र, भाई देवेंद्र और भतीजे राम को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस ने महेंद्र की मां गोपाली देवी के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली है. बता दें कि पानीपत के सनौली खुर्द गांव का रहने वाला महेंद्र 1996 में आसाराम से जुड़ा है. काफी दिनों तक आसाराम के अहमदाबाद और सूरत आश्रम में भी उनके साथ रहा. परिजनों के अनुसार, महेंद्र 2006 में वापस गांव लौट गया था और 2008 में आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में 2 बच्चों के मरने की घटना से महेंद्र बहुत आहत हुआ था.

इसके बाद से ही उसने आसाराम से दूरी बनानी शुरू कर दी. जब दोनों आसाराम और बेटे नारामण साई पर दुराचार के आरोप लगे तो महेंद्र आश्रम से अलग रहने लगा. साल 2013 में एक नाबालिग ने आसाराम पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया था, इस केस में महेंद्र चावला ने गवाही दी थी.

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