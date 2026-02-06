हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत नगर निगम का बड़ा खुलासा, 13-14 करोड़ तक के गलत प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस जारी, सुधार का दावा

पानीपत नगर निगम का बड़ा खुलासा, 13-14 करोड़ तक के गलत प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस जारी, सुधार का दावा

Panipat News: पानीपत नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. यहां 13-14 करोड़ तक के गलत प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस जारी किए गए. अब निगम ने सुधार का दावा किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Feb 2026 10:01 PM (IST)
पानीपत नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम को लेकर बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. जहां एक तरफ सालों से फर्जी और गलत टैक्स नोटिस से लोग परेशान थे, वहीं अब निगम प्रशासन ने खुद माना है कि कई मामलों में 13 से 14 करोड़ तक के गलत टैक्स नोटिस जारी हो चुके हैं. नगर निगम ने एक साल में सभी गड़बड़ियां खत्म करने का दावा किया है.

पानीपत नगर निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वर्षों से चली आ रही गड़बड़ियों पर अब निगम की मुहर लग चुकी है. नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी ने स्वीकार किया है कि GIS और याशी कंपनी के सर्वे के दौरान भारी गलतियां हुईं, जिनकी वजह से नागरिकों पर करोड़ों रुपए के फर्जी टैक्स नोटिस थमाए गए.

मामले पर निगम प्रशासन का क्या कहना है?

कई मामलों में संपत्तियों पर 13 से 14 करोड़ रुपए तक का टैक्स दिखा दिया गया, जिसे बाद में संशोधन कर कुछ लाख रुपए तक सीमित करना पड़ा. निगम प्रशासन का कहना है कि अब इन सभी गलतियों को एक साल के भीतर पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. अब हमारा लक्ष्य है कि आने वाले एक वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी हर गलती को ठीक किया जाए.

मामले में नगर निगम ने दी यह जानकारी

नगर निगम के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में अब तक करीब 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली हो चुकी है, लेकिन वास्तविक स्थिति तब साफ होगी जब शहर की करीब 1 लाख 80 हजार संपत्तियों को सही तरीके से सिस्टम में शामिल किया जाएगा.

हेडक्वार्टर ने की 600 मामलों की पहचान

GIS और याशी सर्वे के आधार पर नगर निगम का कुल प्रॉपर्टी टैक्स आंकड़ा 1346 करोड़ रुपए दिखाया गया, लेकिन जांच में सामने आया कि सैकड़ों संपत्तियों पर टैक्स अत्यधिक है. हेडक्वार्टर ने करीब 600 ऐसे मामलों की पहचान की है, जिनमें से 200 मामलों को पहले ही सुधार लिया गया है.

नगर निगम का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पानीपत के नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी. अब देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर यह दावा कितना सफल साबित होता है.

Input By : सुमित भारद्वाज
Published at : 06 Feb 2026 10:01 PM (IST)
Panipat News HARYANA NEWS
