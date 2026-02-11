हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, टीवी का साउंड तेज कर वारदात को दिया अंजाम

पानीपत: पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, टीवी का साउंड तेज कर वारदात को दिया अंजाम

Panipat News: पानीपत के लोहारी गांव में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी ने टीवी की आवाज बढ़ाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Feb 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

पानीपत के लोहारी गांव में एक व्यक्ति ने गमछे से गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आसपास में किसी को आवाज सुनाई न दे, इसलिए उसने टीवी की आवाज तेज कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया. घटना इसराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोहारी गांव की है. घटना की सूचना मिलते ही इसराना थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. महिला के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में रखवाया गया है. हालांकि, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पति-पत्नी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था. जानकारी के मुताबिक लोहारी गांव के रहने वाले रणधीर सिंह की बेटी पूजा (32) की शादी पानीपत के किवाना गांव निवासी कपिल के साथ हुई थी. शादी के बाद पूजा और कपिल को 4 बच्चे हुए. इनमें 3 बेटे और एक बेटी है.

8 फरवरी को लोहारी आई पूजा

परिवार ने बताया कि रविवार (8 फरवरी) को पूजा अपने बच्चों को ससुराल में छोड़कर लोहारी गांव में अपने मायके में आ गई थी. सोमवार (9 फरवरी) को उसका पति कपिल उसे लेने लोहारी पहुंचा. शाम को कपिल ने शराब पी और अपनी पत्नी, सास और ससुर के साथ झगड़ा किया. रात में वह वहीं सो गया.

पूजा की मां ने बताया कि मंगलवार (10 फरवरी) की सुबह 8 बजे कपिल ने उनसे कहा कि वह अपने घर जा रहा है. पूजा घर पर ही थी. कुछ देर बाद पूजा की मां खेतों और पिता मजदूरी के लिए चले गए. उनके जाने के बाद कपिल बस अड्डे से वापस घर आ गया.

पूजा की मां ने लगाया ये आरोप

मां ने आरोप लगाया कि घर में पूजा को अकेली देखकर कपिल उससे फिर झगड़ने लगा. कपिल ने टीवी की आवाज तेज करके गमछे से उसका गला घोंट दिया. दोपहर करीब 12 बजे जब मां घर लौटी तो पूजा का शव पड़ा मिला. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई

हत्या की सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर

हत्या की सूचना मिलने पर इसराना थाना इंस्पेक्टर महिपाल टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. DSP आत्माराम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. जांच के बाद पूजा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया. घटना के बाद से कपिल फरार है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार

परिजनों ने फरार आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है. फिलहाल पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई कर महिला के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है. वहीं पुलिस की टीमें आरोपी पति की तलाश में जुटी है.

और पढ़ें
Published at : 11 Feb 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Haryana Police Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
बिहार
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
Advertisement

वीडियोज

Kanpur Lamborghini Crash: कानपुर के लैम्बॉर्गिनी कांड की वीडियो सबसे बड़ी गवाही | Shivam Mishra
UP Budget 2026: 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश..जानिए क्या है खास? | UP Vidhansabha | Yogi Adityanath
Babri Masjid Construction: बंगाल, बाबरी और सियासी बवंडर, चुनाव के द्वार...बाबरी पर आर-पार
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Babri Masjid | Yogi Adityanath | Delhi News | Parliament Session
UP Budget 2026: आज खुलेगा योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, किसका चमकेगा भाग्य? | Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
बिहार
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की 5 अंडररेटेड फिल्में, एक बार ओटीटी पर जरुर देखें, दमदार है कहानी
अक्षय कुमार की 5 अंडररेटेड फिल्में, एक बार ओटीटी पर जरुर देखें, दमदार है कहानी
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
शिक्षा
गरीबी से निकलकर IPS बनी इन्बा, दो बार असफल होने के बाद रचा इतिहास; जानें सफलता की कहानी
गरीबी से निकलकर IPS बनी इन्बा, दो बार असफल होने के बाद रचा इतिहास; जानें सफलता की कहानी
ट्रेंडिंग
क्रिकेट में ट्रॉफी की जगह थमाया देसी मुर्गा, मैन ऑफ द मैच को मिला अनोखा सम्मान, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
क्रिकेट में ट्रॉफी की जगह थमाया देसी मुर्गा, मैन ऑफ द मैच को मिला अनोखा सम्मान, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget