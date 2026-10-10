ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणाः रिश्तेदारी निभाने आते थे या रेकी करने? मामा-भांजे ने चुराए 10 लाख के जेवर

हरियाणाः रिश्तेदारी निभाने आते थे या रेकी करने? मामा-भांजे ने चुराए 10 लाख के जेवर

पानीपत के सिवाह में ज्वेलर्स की दुकान से 10 लाख के जेवर चोरी के आरोप में मामा-भांजा गिरफ्तार हुए है. दोनों यूपी में जेवर बेचने जा रहे थे. 

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 10 Oct 2026 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के पानीपत में रिश्तेदारी की आड़ में ज्वेलर्स की दुकान से करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी करने के मामले में पुलिस ने मामा-भांजे को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान मछरौली निवासी अनुज (20) और गन्नौर निवासी दीपक (35) के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए हैं. वारदात में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी चोरी के जेवर उत्तर प्रदेश में बेचने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया.

मामले में रिश्तेदारी का पहलू भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी दीपक की बहन की शादी पानीपत के सिवाह गांव में हुई है. दीपक का वहां आना-जाना रहता था. इसी इलाके में ज्वेलर्स की दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप उस पर है.

रिलेटेड स्टोरी >>

हरियाणा
पानीपत में DJ संचालकों को चेतावनी, रात 10 बजे बाद बजाया तो होगी कार्रवाई
पानीपत में DJ संचालकों को चेतावनी, रात 10 बजे बाद बजाया तो होगी कार्रवाई
हरियाणा
जंतर-मंतर मार्च से पहले सोनीपत में पुलिस अलर्ट, कांग्रेस कार्यकर्ता डिटेन
जंतर-मंतर मार्च से पहले सोनीपत में पुलिस अलर्ट, कांग्रेस कार्यकर्ता डिटेन
हरियाणा
राहुल के तंज पर अशोक खेमका ने कहा- राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर देश हित
राहुल के तंज पर अशोक खेमका ने कहा- राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर देश हित
हरियाणा
इंडिया अलायंस के प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की झड़प! एक दूसरे को मारे थप्पड़
इंडिया अलायंस के प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की झड़प! एक दूसरे को मारे थप्पड़

यह भी पढ़ें- पानीपत में DJ संचालकों को चेतावनी, रात 10 बजे बाद बजाया तो होगी कार्रवाई

दुकान से चुराए सोने-चांदी के जेवर

पुलिस के मुताबिक, मामा-भांजे पर ज्वेलर्स की दुकान से करीब 10 लाख रुपये के आभूषण चोरी करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि दोनों चोरी के जेवरात बेचकर जल्द अमीर बनना चाहते थे. वारदात के बाद उन्होंने जेवर उत्तर प्रदेश में बेचने की योजना बनाई थी.

यूपी निकलने से पहले पुलिस ने दबोचा

पुलिस ने दोनों आरोपियों को सेक्टर-24 के पास गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं. डीएसपी मुख्यालय विकास चहल ने गिरफ्तारी और बरामदगी की पुष्टि की है. पुलिस अब मामले में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है.

पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी चोरी और छीना-झपटी के मामले दर्ज हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में तीसरे आरोपी की क्या भूमिका थी और चोरी के जेवरात बेचने की योजना में कौन-कौन शामिल था.

यह भी पढ़ें- राहुल के तंज पर अशोक खेमका ने कहा- राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर देश हित

Published at : 10 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पानीपत में DJ संचालकों को चेतावनी, रात 10 बजे बाद बजाया तो होगी कार्रवाई
पानीपत में DJ संचालकों को चेतावनी, रात 10 बजे बाद बजाया तो होगी कार्रवाई
हरियाणा
जंतर-मंतर मार्च से पहले सोनीपत में पुलिस अलर्ट, कांग्रेस कार्यकर्ता डिटेन
जंतर-मंतर मार्च से पहले सोनीपत में पुलिस अलर्ट, कांग्रेस कार्यकर्ता डिटेन
हरियाणा
राहुल के तंज पर अशोक खेमका ने कहा- राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर देश हित
राहुल के तंज पर अशोक खेमका ने कहा- राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर देश हित
हरियाणा
इंडिया अलायंस के प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की झड़प! एक दूसरे को मारे थप्पड़
इंडिया अलायंस के प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की झड़प! एक दूसरे को मारे थप्पड़
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार आप भी...', CM योगी ने कबूल किया अखिलेश का चैलेंज!
'मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार आप भी...', CM योगी ने कबूल किया अखिलेश का चैलेंज!
क्रिकेट
'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली महिला पुलिसकर्मियों ने ही क्यों किया दीपके समेत अन्य को डिटेन? जानें पूरा मामला
दिल्ली महिला पुलिसकर्मियों ने ही क्यों किया दीपके समेत अन्य को डिटेन? जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'मरने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता...', तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आई सिंगर ने कही बड़ी बात
'मरने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता...', तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आई सिंगर ने कही बड़ी बात
इंडिया
'मैं नरेंद्र मोदी, RSS से एक दशक से लड़ रहा हूं', राहुल बोले- 'हर चाल से वाकिफ हूं'
'मैं नरेंद्र मोदी, RSS से एक दशक से लड़ रहा हूं', राहुल बोले- 'हर चाल से वाकिफ हूं'
इंडिया
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
यूटिलिटी
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget