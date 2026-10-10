हरियाणाः रिश्तेदारी निभाने आते थे या रेकी करने? मामा-भांजे ने चुराए 10 लाख के जेवर

हरियाणा के पानीपत में रिश्तेदारी की आड़ में ज्वेलर्स की दुकान से करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी करने के मामले में पुलिस ने मामा-भांजे को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान मछरौली निवासी अनुज (20) और गन्नौर निवासी दीपक (35) के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए हैं. वारदात में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी चोरी के जेवर उत्तर प्रदेश में बेचने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया.

मामले में रिश्तेदारी का पहलू भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी दीपक की बहन की शादी पानीपत के सिवाह गांव में हुई है. दीपक का वहां आना-जाना रहता था. इसी इलाके में ज्वेलर्स की दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप उस पर है.

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दुकान से चुराए सोने-चांदी के जेवर

पुलिस के मुताबिक, मामा-भांजे पर ज्वेलर्स की दुकान से करीब 10 लाख रुपये के आभूषण चोरी करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि दोनों चोरी के जेवरात बेचकर जल्द अमीर बनना चाहते थे. वारदात के बाद उन्होंने जेवर उत्तर प्रदेश में बेचने की योजना बनाई थी.

यूपी निकलने से पहले पुलिस ने दबोचा

पुलिस ने दोनों आरोपियों को सेक्टर-24 के पास गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं. डीएसपी मुख्यालय विकास चहल ने गिरफ्तारी और बरामदगी की पुष्टि की है. पुलिस अब मामले में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है.

पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी चोरी और छीना-झपटी के मामले दर्ज हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में तीसरे आरोपी की क्या भूमिका थी और चोरी के जेवरात बेचने की योजना में कौन-कौन शामिल था.

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