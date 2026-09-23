गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: शिक्षा मंत्री के घर के बाहर जुटे गेस्ट टीचर्स, पक्की नौकरी की मांग

हरियाणा: शिक्षा मंत्री के घर के बाहर जुटे गेस्ट टीचर्स, पक्की नौकरी की मांग

हरियाणा गेस्ट टीचर्स शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने पक्की नौकरी की मांग की है. टीचर्स ने 58 साल में रिटायरमेंट और CCL वाले नए नियम ठुकरा दिए हैं.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 23 Sep 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के गेस्ट टीचर्स पक्की नौकरी करने की मांग को लेकर बुधवार (23 सितंबर) को पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए. मंत्री का स्टाफ टीचरों से बात कर रहा है. टीचर्स ने सरकार के सेवा नियम-2026 को भी ठुकरा दिया है. 

मंगलवार को ही प्रदेश सरकार ने हरियाणा अतिथि सेवा नियम-2026 की नोटिफिकेशन जारी की थी. जिसमें गेस्ट टीचर की 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट, बिना वेतन 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव (CCL) समेत अन्य सेवा शर्तें जारी की गईं.

रिलेटेड स्टोरी >>

हरियाणा
पानीपत पुलिस ने पकड़ा AEPS फ्रॉड गैंग, 3 आरोपी गिरफ्तार
पानीपत पुलिस ने पकड़ा AEPS फ्रॉड गैंग, 3 आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा
नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत
नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत
हरियाणा
युवराज मनचंदा मौत मामला: गुरुग्राम पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, मांगे सारे रिकॉर्ड
युवराज मनचंदा मौत मामला: गुरुग्राम पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, मांगे सारे रिकॉर्ड
हरियाणा
Explained: हरियाणा के हिसार में लव मैरिज के खिलाफ पंचायत का प्रस्ताव, क्या यह कानूनी है?
Explained: हरियाणा के हिसार में लव मैरिज के खिलाफ पंचायत का प्रस्ताव, क्या यह कानूनी है?

नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत

गेस्ट टीचर्स के मीडिया प्रभारी ने क्या कहा?

हरियाणा गेस्ट टीचर्स के मीडिया प्रभारी डॉ. अजय लोहान ने कहा, "प्रदेश सरकार ने कोर्ट का फैसला लागू करने की बजाय जो सेवा नियम बनाए हैं ये हमारी मांग ही नहीं थी. 12 हजार गेस्ट टीचर्स की एक ही मांग है कि कोर्ट का फैसला लागू करके पक्का किया जाए. इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है."

58 साल में रिटायरमेंट का नियम कहता है कि जिस महीने गेस्ट टीचर की उम्र 58 साल पूरी होगी, उसी महीने के आखिरी दिन रिटायरमेंट होगी. यानी इससे पहले सेवा जारी रहेगी और इस आधार पर नौकरी से नहीं हटाया जाएगा. साथ ही 730 दिन की CCL में महिला और एकल पुरुष गेस्ट टीचर्स को पूरी सेवा अवधि में 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव (CCL) मिलेगी. यह अवकाश बिना वेतन होगा, लेकिन इसे सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा.

क्या हैं सरकार के नए नियम?

15 दिन का पितृत्व अवकाश के नियम में दो जीवित बच्चों तक वाले पुरुष गेस्ट टीचर को पत्नी के प्रसव या एक साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा. यह अवकाश प्रसव की तारीख से 15 दिन पहले से लेकर प्रसव के 6 महीने बाद तक लिया जा सकेगा.

इसमें दंड का भी प्रावधान है. गेस्ट टीचर्स पर रेगुलर टीचर्स की तरह नियुक्ति एवं दंड प्राधिकारी के नियम लागू होंगे. मामूली दंड में सर्विस रिकॉर्ड में चेतावनी या निंदा दर्ज करना और लापरवाही अथवा आदेश के उल्लंघन से हुए नुकसान की वेतन से वसूली शामिल होगी.

मई 2014 से माना जाए पक्का- अजय लोहान

गेस्ट टीचर्स के प्रवक्ता डॉ. अजय लोहान के मुताबिक गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन की स्पष्ट मांग है कि कोर्ट के फैसलों के अनुसार गेस्ट टीचर्स को 28 मई 2014 से पक्का माना जाए. 6 प्रतिशत ब्याज समेत सभी लाभ मिलें. पक्के होने की तारीख से ही 6 प्रतिशत ब्याज समेत बकाया राशि, ग्रेच्युटी, पेंशन व अन्य देय लाभ दिए जाएं. गेस्ट टीचर्स नए नियमों में EPF, वेतन बढ़ोतरी, मेडिकल लीव या पक्का करने का कोई जिक्र न होने से नाराज हैं.

राज्य कार्यकारिणी सदस्य मेवा सिंह पिलानिया, बलजीत सिंह ढिल्लों और कुलदीप कुमार ने बताया कि नियमितीकरण की मांग को लेकर 23 जून से लघु सचिवालय में अनिश्चितकालीन धरना जारी है. सरकार पक्का करने से जुड़े अदालती आदेशों को लागू करे.

युवराज मनचंदा मौत मामला: गुरुग्राम पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, मांगे सारे रिकॉर्ड

Published at : 23 Sep 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Panipat News Mahipal Dhanda HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पानीपत पुलिस ने पकड़ा AEPS फ्रॉड गैंग, 3 आरोपी गिरफ्तार
पानीपत पुलिस ने पकड़ा AEPS फ्रॉड गैंग, 3 आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा
नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत
नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत
हरियाणा
युवराज मनचंदा मौत मामला: गुरुग्राम पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, मांगे सारे रिकॉर्ड
युवराज मनचंदा मौत मामला: गुरुग्राम पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, मांगे सारे रिकॉर्ड
हरियाणा
Explained: हरियाणा के हिसार में लव मैरिज के खिलाफ पंचायत का प्रस्ताव, क्या यह कानूनी है?
Explained: हरियाणा के हिसार में लव मैरिज के खिलाफ पंचायत का प्रस्ताव, क्या यह कानूनी है?
Advertisement

वीडियोज

Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक
CBFC की नई Guidelines में क्या बदला? Maatrubhumi को लेकर भी बढ़ी चर्चा
Hanuman Ansh के बाद Bageshwar Dham पर फिल्म बनाएंगी Anupriya Nagar? दिया बड़ा हिंट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बाब अल मंदेब, क्या है अभी स्थिति, खुला है या बंद है, क्या सऊदी तेल गुजर रहे हैं
बाब अल मंदेब, क्या है अभी स्थिति, खुला है या बंद है, क्या सऊदी तेल गुजर रहे हैं
बिहार
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
ट्रेंडिंग
सड़क पर पलटा देशी घी का ट्रक, लूटने उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल
सड़क पर पलटा देशी घी का ट्रक, लूटने उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
इंडिया
ECI SIR Row LIVE: EC विवाद पर बोलीं ममता - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, BJP ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
Live: ममता बनर्जी बोलीं - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, BJP ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget