पानीपत: गैंगस्टर ने BJP पार्षद समेत 3 कारोबारी से मांगी करोड़ों की रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस

पानीपत में गैंगस्टर रणदीप मलिक ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती दी. आरोप है कि उसने करोड़ों की रंगदारी की मांग करते हुए एक के बाद एक तीन कारोबारियों और एक बीजेपी पार्षद को निशाना बनाया. धमकी देने का तरीका भी काफी शातिर बताया जा रहा है. गैंगस्टर ने व्हाट्सअप कॉल के जरिए धमकाया और भारी रकम की मांग की, जिससे कारोबारी और राजनीतिक नेता डर के साए में हैं.

इस मामले ने शहर में हड़कंप मचा दिया है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. अब देखना यह होगा कि पुलिस गैंगस्टर तक जल्दी कैसे पहुंचती है.

बीजेपी पार्षद से गैंगस्टर ने मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी पार्षद डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव से गैंगस्टर रणदीप मलिक ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी. इसी तरह, मिठन स्वीट्स के मालिक को भी व्हाट्सअप कॉल पर धमकी देकर 5 करोड़ रुपये की मांग की गई. इसके अलावा, रणदीप मलिक ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पानीपत के 2 कारोबारियों से कुल 12 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे इस गैंगस्टर ने व्हाट्सअप कॉल पर धमकी देते हुए गोलियों से भून देने की चेतावनी दी.

जानकारी के अनुसार, धमकियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका. इसराना के सुकरम्पाल से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई. वहीं, इसराना के ही इन्वर्टर, बैटरी और कूलर रिपेरिंग का काम करने वाले हरेंद्र को भी गैंगस्टर ने दूसरी धमकी दी और उसे व उसके परिवार को गोली मारने की धमकी दी.

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धमकी देने वाले गैंगस्टर की तलाश में जुटी पुलिस- डीएसपी

डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने सभी प्रकरणों में FIR दर्ज कर ली है. पुलिस अब गैंगस्टर और उसके नेटवर्क की तलाश में जुट गई है.

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