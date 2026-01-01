हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: 'हम नीरज बवाना गैंग से हैं', 2 बदमाशों ने फायरिंग कर मांगी 10 लाख की रंगदारी

पानीपत: 'हम नीरज बवाना गैंग से हैं', 2 बदमाशों ने फायरिंग कर मांगी 10 लाख की रंगदारी

Panipat Firing News: पानीपत की देसराज कॉलोनी में इंद्रजीत नाम के व्यक्ति का एक ऑफिस है. इंद्रजीत द्वारा शराब का कारोबार किया जाता है. इससे पहले भी उसके ऊपर हमला हो चुका है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 01 Jan 2026 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

पानीपत शहर की देसराज कॉलोनी में एक हिस्ट्रीशीटर के कार्यालय के बाहर 2 दो नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की. बदमाशों ने सरेआम गोलियां चलाकर फिरौती से संबंधित एक चिट्ठी भी कार्यालय पर फेंकी. इस चिट्ठी में आरोपियों ने खुद को नीरज बवाना गैंग से बताया है. चिट्ठी में उन्होंने 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है. 

बदमाशों ने फिरौती न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है. यह पूरी वारदात क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

शराब कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग

पानीपत की देसराज कॉलोनी में इंद्रजीत नाम के व्यक्ति का एक ऑफिस है. वह खुद को शराब कारोबारी बताता है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, रंगदारी, धमकी देने समेत अन्य संगीन आरोप शामिल हैं.

हमले के बारे में इंद्रजीत ने बताया कि शाम के समय उसके पास उसके भाई का फोन आया. उसने बताया कि ऑफिस के बाहर फायरिंग हुई है. सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और पुलिस को भी बुलाया गया. इंद्रजीत ने बताया कि बदमाशों ने फायरिंग कर एक चिट्ठी फेंककर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी. फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है.

पहले भी हो चुका है इंद्रजीत पर हमला

इंद्रजीत के मुताबिक साल 2020 में भी उसके ऊपर हमला हो चुका है. अब फिर से फायरिंग होने के बाद से उसे और उसके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है. पुलिस को दी शिकायत में इंद्रजीत ने प्रशासन से सिक्योरिटी की मांग की है. इंद्रजीत का कहना है कि अगर वह ऑफिस में होता तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी घटना अंजाम दी गई होती.

जांच अधिकारी ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली थी कि इंद्रजीत के ऑफिस में 2 लड़के हैं. पहचान में नहीं आ रहे हैं. उन्होंने फायर किए हैं. सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए हैं, जिससे पुष्टि हुई कि दो युवक शामिल थे. 

पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि एक स्लिप मिली है, जिसके माध्यम से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है. आरोपी खुद को नीरज बवाना गैंग के सदस्य बताते हैं. उन्होंने पैसे न देने पर बाद में बताने की बात कही है. पुलिस अधिकारी ने पुरानी रंजिश को लेकर कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता.

Input By : सुमित भारद्वाज
और पढ़ें
Published at : 01 Jan 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Haryana Police Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका पादुकोण, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Indore में दूषित पानी से 13 जान जाने की बात पर केंद्रीय मंत्री Kailash Vijayvargiya की 'ना'!
New Upcoming Show 2026:🔥TV पर नया धमाका! नए साल में Entertainment का मीटर बढ़ाने आ रहे है ये नए शोज
2025 की सबसे बड़ी Controversies, जिन्होंने हिला दिया पूरा Bollywood, Ranveer Allahbadia के Controversy से Deepika की Demand तक
Ikkis Review: वीर Arun Khetarpal की कहानी, Jaideep Ahlawat का दमदार अभिनय और Dharamendra Ji आखिरी Film
नया साल 2026: ये 5 Financial Resolutions बदल देंगे आपकी पूरी जिंदगी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य का विवादित बयान
विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका पादुकोण, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
2026 की 6 सबसे बड़ी फिल्मों की हीरोइन होंगी दीपिका, बॉक्स ऑफिस पर बनेंगे धुरंधर रिकॉर्ड
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
हेल्थ
कमर के साइज से भी पता चलता है डायबिटीज का खतरा, दिक्कत बढ़ने से पहले कैसे करें बचाव?
कमर के साइज से भी पता चलता है डायबिटीज का खतरा, दिक्कत बढ़ने से पहले कैसे करें बचाव?
यूटिलिटी
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget