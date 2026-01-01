पानीपत: 'हम नीरज बवाना गैंग से हैं', 2 बदमाशों ने फायरिंग कर मांगी 10 लाख की रंगदारी

पानीपत शहर की देसराज कॉलोनी में एक हिस्ट्रीशीटर के कार्यालय के बाहर 2 दो नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की. बदमाशों ने सरेआम गोलियां चलाकर फिरौती से संबंधित एक चिट्ठी भी कार्यालय पर फेंकी. इस चिट्ठी में आरोपियों ने खुद को नीरज बवाना गैंग से बताया है. चिट्ठी में उन्होंने 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है.

बदमाशों ने फिरौती न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है. यह पूरी वारदात क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

शराब कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग

पानीपत की देसराज कॉलोनी में इंद्रजीत नाम के व्यक्ति का एक ऑफिस है. वह खुद को शराब कारोबारी बताता है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, रंगदारी, धमकी देने समेत अन्य संगीन आरोप शामिल हैं.

हमले के बारे में इंद्रजीत ने बताया कि शाम के समय उसके पास उसके भाई का फोन आया. उसने बताया कि ऑफिस के बाहर फायरिंग हुई है. सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और पुलिस को भी बुलाया गया. इंद्रजीत ने बताया कि बदमाशों ने फायरिंग कर एक चिट्ठी फेंककर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी. फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है.

पहले भी हो चुका है इंद्रजीत पर हमला

इंद्रजीत के मुताबिक साल 2020 में भी उसके ऊपर हमला हो चुका है. अब फिर से फायरिंग होने के बाद से उसे और उसके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है. पुलिस को दी शिकायत में इंद्रजीत ने प्रशासन से सिक्योरिटी की मांग की है. इंद्रजीत का कहना है कि अगर वह ऑफिस में होता तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी घटना अंजाम दी गई होती.

जांच अधिकारी ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली थी कि इंद्रजीत के ऑफिस में 2 लड़के हैं. पहचान में नहीं आ रहे हैं. उन्होंने फायर किए हैं. सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए हैं, जिससे पुष्टि हुई कि दो युवक शामिल थे.

पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि एक स्लिप मिली है, जिसके माध्यम से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है. आरोपी खुद को नीरज बवाना गैंग के सदस्य बताते हैं. उन्होंने पैसे न देने पर बाद में बताने की बात कही है. पुलिस अधिकारी ने पुरानी रंजिश को लेकर कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता.