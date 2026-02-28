दिल्ली में 19 मार्च को किसानों की महापंचायत, MSP लागू कराने सहित ये मांगें शामिल

पानीपत में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि, 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में लाखों किसानों की महापंचायत करके देश मे एमएसपी लागू कराएंगे. साथ ही भारत-अमेरिका की ट्रेड डील रद्द कराने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे. किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर से सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि किसान जागृति यात्रा लेकर निकले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बड़ा दावा कर दिया है.



दरअसल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाने वाली किसान जागृति यात्रा लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, तमिलनाडु के किसान नेता पीआर पांड्यन अभिमन्यु कुहाड़ पानीपत पहुंचे थे. मीडिया से बातचीत में जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दावा किया है कि 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में किसानों की महापंचायत होने जा रही है जिसमे देश भर से लाखों की संख्या में किसान पहुचेंगे.

'अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार बनाएंगे दबाव'

उन्होंने कहा कि लाखों किसानों के हस्ताक्षर करवाकर मोदी सरकार से दो मुख्य मांग मनवाने के दबाव बनाएंगे, जिनमे MSP की गारंटी और दूसरा भारत-अमेरिका के बीच हाल ही हुई डील शामिल है. डल्लेवाल ने कहा कि देश का किसान कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, मोदी सरकार अमेरिका से ट्रेड डील करके भारत के किसानों को बर्बाद करने जा रही है.

MSP और भारत-अमेरिका ट्रेड डील प्रमुख

उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज नही होने देंगे, सरकार को अपना फैसला वापिस लेना ही होगा, एमएसपी भी लागू करनी पड़ेगी. किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया कि 9 मांगे है देश के किसानो के लिए, लेकिन मुख्य मांग एमएसपी लागू हो और अमेरिका के बीच लागू होने जा रही ट्रेड डील रद्द हो. अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया कि ,इसी लिए किसानों को जागृति यात्रा के जरिये किसानो को जागरूक किया जा रहा है.