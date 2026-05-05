पानीपत साइबर सेल की बड़ी कामयाबी, 1 महीने में बरामद किए खोए हुए 10 लाख के 41 फोन

पानीपत साइबर सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. टीम द्वारा 1 महीने में खोए हुए 41 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस ने यह सभी फोन मोबाइल के मालिकों को सौंप दिए हैं. पानीपत पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में साइबर सेल ने सराहनीय कार्य करते हुए एक महीने के भीतर आम जनता के 41 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए.

बरामद किए गए मोबाइल फोनों की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है. डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों के मोबाइल फोन गुम हो जाते हैं, उनके लिए साइबर सेल द्वारा एक सरल प्रक्रिया बनाई गई है.

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जिला मुख्यालय में शिकायत कर सकते हैं पीड़ित

डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति जिला मुख्यालय स्थित साइबर सेल में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. इसके बाद साइबर टीम मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर उसे खोजने का प्रयास करती है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि चोरी के मामलों में अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, जबकि गुम हुए मोबाइल फोनों को साइबर सेल द्वारा ट्रेस कर बरामद किया जाता है. उन्होंने बताया कि समय-समय पर बरामद मोबाइल एकत्रित कर उनके असली मालिकों को सौंपे जाते हैं.

डीएसपी ने दी यह जानकारी

डीएसपी के अनुसार, इस बार 41 मोबाइल फोन एक साथ बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे गए हैं. उन्होंने बताया कि यह सभी शिकायतें पानीपत जिले के स्थानीय निवासियों की थीं. बरामद मोबाइल फोनों में सबसे महंगा फोन करीब 1 लाख रुपये का और सबसे सस्ता लगभग 10 हजार रुपये का था.

मोबाइल मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया और साइबर सेल की कार्यप्रणाली की सराहना की. पुलिस और साइबर सेल की इस बड़ी कामयाबी की हर तरफ चर्चा चल रही है. पुलिस द्वारा लोगों से मोबाइल चोरी या गुम होने के मामले में शिकायत करने के लिए भी कहा गया है.

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