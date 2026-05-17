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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: इंसानियत शर्मसार! बेजुबान जानवर से युवक ने किया घिनौनी करतूत, कपड़े छोड़कर भागा

Panipat News: इंसानियत शर्मसार! बेजुबान जानवर से युवक ने किया घिनौनी करतूत, कपड़े छोड़कर भागा

Panipat Crime News In Hindi: हरियाणा के पानीपत जिले के बापोली थाना क्षेत्र के अतोलापुर गांव में एक युवक द्वारा बछड़ी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 17 May 2026 11:57 PM (IST)
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हरियाणा के पानीपत जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिले के बापोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अतोलापुर गांव में एक युवक द्वारा गाय की छोटी बछड़ी के साथ हैवानियत की गई.

इस घटना के बाद से गांव में भारी रोष है. 'गोमाता के लाल सेवा समिति' के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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रात 11 बजे गायब मिली बछड़ी, तलाशने पर उड़े होश

जानकारी के अनुसार, अतोलापुर गांव निवासी सोनू मेहनत-मजदूरी और हकीम का काम करता है. उसने घर में दूध के लिए एक गाय और उसकी छोटी बछड़ी पाली हुई है. बापोली पुलिस को दी गई शिकायत में सोनू ने बताया कि 15 मई की रात उसने रोजाना की तरह गाय और बछड़ी को घर के बाहर गली में बांधा था. रात करीब 11 बजे जब उसकी अचानक नींद खुली और उसने बाहर जाकर देखा, तो बछड़ी अपनी जगह से गायब थी.

बछड़ी के गायब होने पर सोनू ने आसपास तलाश शुरू की. तभी घर के पास स्थित चौपाल की दीवार के नजदीक एक झाड़ी के पीछे से उसे कुछ हलचल सुनाई दी. जब सोनू ने पास जाकर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

हैवानियत करते रंगेहाथ पकड़ा, धक्का देकर हुआ फरार

सोनू ने देखा कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक गौरव ने बछड़ी को झाड़ी से बांध रखा था. आरोपी गौरव ने अपने सारे कपड़े उतारे हुए थे और वह उस बेज़ुबान जानवर के साथ दुराचार कर रहा था. इस भयानक कृत्य को देखकर सोनू ने तुरंत शोर मचाया और आरोपी गौरव को पकड़ने की कोशिश की.

खुद को रंगेहाथ घिरता देख आरोपी ने बदहवासी में सोनू को जोर से धक्का मार दिया. इसके बाद आरोपी अपने कपड़े वहीं चौपाल के पास छोड़कर नग्न अवस्था में ही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला.

'पुलिस को बताया तो पूरे परिवार को मार दूंगा'

भागते समय आरोपी गौरव ने पीड़ित सोनू को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी. उसने कहा कि अगर इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताया या पुलिस में शिकायत की, तो वह उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा. फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है.

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Published at : 17 May 2026 11:57 PM (IST)
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