पानीपत कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही महिला वकील के साथ रेप, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

पानीपत की कोर्ट में प्रेक्टिस करने वाली एक महिला वकील से दूसरे वकील ने रेप किया. आरोपी ने महिला वकील की आपत्तिजनक फोटो-वीडियो अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड किए. जिसके बाद वह उसे वकील साथियों में वायरल करने की धमकी देकर लगातार महिला वकील से रेप करता रहा.

महिला वकील ने रेप, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकियों से परेशान होकर आखिरकार मामले की शिकायत पुलिस को दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी वकील के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. साथ ही शनिवार (27 दिसंबर) की रात को आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने वकील का मैडिकल करवाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

महिला वकील ने पुलिस को दी शिकायत

मिली जानकारी के अनुसार मॉडल टाउन थाना निवासी एक महिला वकील ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 12 महीने पहले मोहित कुहाड़ नाम के वकील से उसकी मुलाकात हुई थी. जिसका उसके घर पर आना-जाना हो गया था.

आरोपी ने मौका पाकर घर में ही दबाव बनाकर उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ गलत काम किया. इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपी ने महिला वकील की आपत्तिजनक फोटो खींच ली और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा.

पीड़िता के अनुसार, बदनामी के डर से वह आरोपी के संपर्क में रही. इस दौरान आरोपी ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. उसने जबरन बाहर घूमने और अपने ऑफिस, जो बरसत रोड पर बताया गया है, वहां बुलाया. महिला वकील का आरोप है कि ऑफिस में उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर शारीरिक संबंध बनाए गए और मना करने पर बदनाम करने की धमकियां दी गईं.

अश्लील वीडियो-फोटो वायरल करने की दी धमकी

शिकायत में कहा गया है कि जब महिला वकील ने संबंध बनाने से इनकार किया तो आरोपी ने जान से मारने और फोटो वकीलों के बीच वायरल करने की धमकी दी. लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

इस बारे में मॉडल टाउन थाना प्रभारी SI जगमेंद्र ने फोन पर बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. साथ ही शनिवार (27 दिसंबर) की रात को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई जारी है.