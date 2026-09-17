पानीपत: मिठाई हब में CM फ्लाइंग की रेड, मिलावट की शिकायत पर लिए 25 सैंपल

किसान यूनियन की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंट स्क्वाड की संयुक्त टीम ने बुधवार (16 सितंबर) को पानीपत जिले के प्रसिद्ध मिठाई हब गांव उरलाना कलां में ताबड़तोड़ छापेमारी की. टीम ने सबसे पहले 5 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, पंजाब में मिठाइयों की आपूर्ति करने वाले संदीप सिंह के पांच ठिकानों से सैंपल लिए.

इसके अलावा चार अन्य मिठाई बनाने वाली दुकानों और भट्टियों की भी जांच की. टीम ने कई जगह से मावा सहित कई फूड प्रोडक्ट कब्जे में भी लिए. इस कार्रवाई से पूरे इलाके के हलवाइयों और दुकानदारों में हड़कंप मच रहा. पानीपत का गांव उरलाना कलां आसपास के 5 राज्यों में बड़े पैमाने पर मिठाई सप्लाई करने के लिए जाना जाता है. यहां से मिठाइयां थोक में सप्लाई होती है. इसीलिए इन मिठाइयों के रेट दूसरी दुकानों से करीब 40% कम है.

खाद्य विभाग ने अचानक कई बड़े हलवाइयों की दुकानों पर की रेड

बीते दिनों गांव उरलाना खुर्द में इन अब भट्टी मालिकों के खिलाफ किसान यूनियन के पंचायत हुई थी. इसमें नकली दूध, दूध से तैयार होने वाली मिठाइयों पर रोक लगाने की मांग की थी. इसकी शिकायत जिला अधिकारियों को भी दी गई थी, जिसमें 22 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई थी.

इसी शिकायत के आधार पर बुधवार को यहां चेकिंग हुई है. सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने अचानक कई बड़े हलवाइयों संदीप सिंह, गुरप्रीत, गुलाब, संजू खुराना समेत पांच दुकानों और उनकी भट्टियों पर रेड की. प्रत्येक भट्टी से मिठाइयों, मावा और अन्य खाद्य सामग्रियों के 5-5 सैंपल एकत्र किए.

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एकत्रित किए गए सभी सैंपलों को भेजे गए सरकारी लैब

टीम अधिकारी ने बताया कि त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही बाजार में मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है. इसी का फायदा उठाकर मिलावटी और निम्न गुणवत्ता की मिठाइयां बेचने की आशंका भी बढ़ जाती है. एकत्रित किए गए सभी सैंपलों को जांच के लिए सरकारी लैब भेजा जाएगा.

यदि लैब रिपोर्ट में किसी भी सैंपल में मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संबंधित निर्माताओं और दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उधर, इस बारे में दुकानदार संदीप सिंह ने कहा कि पिछले 7 सालों से हमारी दुकानों से सैंपल भरे जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई मिलावट नहीं मिली है.

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