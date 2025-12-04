पानीपत: लेडी 'सीरियल किलर' के पति ने कहा, 'जैसे बच्चों को तड़पा-तड़पाकर मारा, वैसे...'

हरियाणा के पानीपत जिले के गांव नौल्था में 6 वर्षीय मासूम विधि की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए उसकी चाची पूनम को गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में पूनम ने जो कबूलनामा किया, उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए. जिस मौत को परिजन हादसा मान रहे थे, पूनम ने न केवल विधि की, बल्कि अपने बेटे शुभम, अपनी ननद की बेटी इशिका, और अपने भाई की बेटी जिया समेत चार मासूमों की हत्या का राज खोल दिया.

चारों मासूमों को पूनम ने पानी में डुबोकर मारा था. इस खौफनाक खुलासे के बाद आरोपी महिला पूनम के पति नवीन ने एक बड़ा बयान दिया है. नवीन ने नम आंखों से कहा, "जैसे बच्चों को पानी में तड़पा-तड़पाकर मारा, पूनम को भी वैसी ही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए."

बार-बार रूठ कर चली जाती थी मायके

नवीन ने अपनी पत्नी के तांत्रिक कनेक्शन से साफ इनकार करते हुए कहा कि वे कभी किसी तांत्रिक के पास नहीं गए थे. उन्होंने बताया कि पहले हुई तीन बच्चों (शुभम और इशिका सहित) की मौत को तो वे हादसा ही मान रहे थे, लेकिन विधि की मौत के बाद पुलिस में शिकायत दी गई, जिससे यह खुलासा हुआ. नवीन ने बताया कि उनकी शादी 2019 में हुई थी और तब उन्हें कभी नहीं लगा कि पूनम मानसिक रोगी है, हालांकि वह बार-बार रूठ कर मायके चली जाती थी.

पिता ने जताई थी आशंका

मृतका विधि के पिता संदीप ने बताया कि शादी की बारात चलने के समय पूनम विधि को लेकर ऊपर गई थी और उन्हें पहले से ही शक था कि हत्या उसी ने की होगी. संदीप ने आशंका जताई कि पूनम के घर वाले भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं.

उन्होंने अपने शक का कारण बताते हुए कहा कि जिया की मौत पर और शुभम तथा इशिका की मौत पर भी पूनम वहीं मौजूद थी. विधि की हत्या करके जब वह नीचे आई और संदीप व उनके पिता ऊपर गए, तभी उन्हें लग गया था कि विधि की हत्या की गई है.

पुलिस जांच जारी

पुलिस ने पूनम को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की भी जाँच कर रही है कि पूनम ने यह जघन्य अपराध किस विकृत मानसिकता के चलते किया. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, पूनम खूबसूरत बच्चों से जलन रखती थी, और इसी जलन में वह उन्हें निशाना बनाती थी. मामले की विस्तृत जाँच जारी है.