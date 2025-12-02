हरियाणा के पानीपत के गांव नौल्था में सोमवार रात उस वक्त शादी की खुशियां चीख और मातम में बदल गईं, जब ठीक बारात चढ़ने से पहले रोहतक से शादी में आई 6 साल की बच्ची विधि का शव घर के अन्दर बने स्टोर रूम में पानी से भरे प्लास्टिक टब में मिला. इसी में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसी परिवार में बीते कुछ सालों में दो और बच्चों की ठीक इसी तरह डूबने से मौत हुई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शुरूआती पूछताछ में एक महिला और परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस को शक है ये हादसा नहीं हत्या है. क्यूंकि पहले के दो बच्चों की मौत एक ही ढंग से होना कई सवाल खड़े कर रही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक सोनीपत के रामनगर की रहने वाली ओमपति 6 साल की पोती विधि के साथ अपने मौसेरे भाई सतपाल के बेटे की शादी में शामिल होने सोमवार को नौल्था पहुंची थी. शाम को घर में शादी की तैयारियां चल रहीं थी. बारात के जाने से पहले विधि अचानक गायब हो गयी. पहले परिजनों को लगा शायद बच्चों के साथ खेल रही हो. लेकिन जब ढूंढते हुए स्टोर रूम में देखा तो वहां पानी के टब में उसकी लाश पड़ी है. उसका सिर तब में पैर जमीन पर थे.

विधि की लाश देख वहां मौजूद सभी के होश उड़ गए. फौरन ही पुलिस को सूचना दी गयी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही परिजनों से पूछताछ शुरू की. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

परिवार में दो बच्चों की इसी तरह हो चुकी मौत

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक सामने आया कि इस परिवार में पहले भी दो बच्चों की ठीक इसी तरह बाल्टी या तब में डूबकर मौत हो चुकी है. हो न हो विधि उसी तरह मौत होना सामान्य दुर्घटना नहीं है. परिवार की ही महिला अपर शक जताया गया है. जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अभी हत्या है या हादसा कह पाना जल्दबाजी होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है. परिवार के लोगों से पूछताछ चल रही है.

एक ही परिवार में एक ही तरीके से तीन बच्चों की मौत से पूरे गांव में दहशर का माहौल है. लोग इसे हत्या ही मान रहे हैं. उधर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.