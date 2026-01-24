हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत में कांग्रेस नेता को महिला से मोबाइल नंबर मांगना पड़ा महंगा, जमकर हुई फजीहत

पानीपत में कांग्रेस नेता को महिला से मोबाइल नंबर मांगना पड़ा महंगा, जमकर हुई फजीहत

Haryana News: पानीपत बस स्टैंड पर कांग्रेस नेता ने 10 से ज्यादा बार महिला के पैर पकड़कर माफी मांगी. हालांकि महिला की ओर से थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 24 Jan 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के पानीपत में एक निजी बस में शुरू हुआ मामूली विवाद बस स्टैंड पहुंचते-पहुंचते बड़ा हंगामा बन गया. महिला से मोबाइल नंबर मांगने के आरोप में कांग्रेस से जुड़े नेता सतपाल वाल्मीकि को बस स्टैंड पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. घटना के बाद मौके पर तनाव का माहौल बन गया, हालांकि महिला की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई.

निजी बस में शुरू हुआ विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, घटना उस वक्त शुरू हुई जब सतपाल वाल्मीकि एक निजी बस में सफर कर रहे थे. आरोप है कि बस में मौजूद एक महिला से उन्होंने उसका मोबाइल नंबर मांगने की कोशिश की.

महिला ने इसका विरोध किया और खुद को असहज महसूस करते हुए तुरंत अपने गांव में फोन कर परिजनों और ग्रामीणों को इस बारे में जानकारी दे दी. महिला का कहना था कि बिना किसी वजह नंबर मांगना गलत है.

बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए ग्रामीण

जैसे ही बस पानीपत बस स्टैंड पहुंची, वहां पहले से ही महिला के परिजन और गांव के कई लोग मौजूद थे. बस से उतरते ही सतपाल वाल्मीकि को ग्रामीणों ने घेर लिया.

भीड़ का गुस्सा साफ नजर आ रहा था. लोगों ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई और इस हरकत को शर्मनाक बताया. मौके पर मौजूद कई लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया.

खुद को घिरा देख सतपाल वाल्मीकि ने माफी मांगना ही बेहतर समझा. वह महिला के सामने बार-बार झुकते, घुटनों पर बैठते और माफी की गुहार लगाई. बताया जा रहा है कि उन्होंने 10 से ज्यादा बार महिला के पैर पकड़े और उसे “बहन” कहकर छोड़ देने की अपील की. वह भगवान, बच्चों और अपनी कसम खाते नजर आए. महिला ने भी सवाल किया कि आखिर नंबर क्यों मांगा गया था.

बाद में सतपाल वाल्मीकि की ओर से यह सफाई दी गई कि महिला का बैंक अकाउंट हैक हो गया था, इसी वजह से उन्होंने नंबर मांगा था. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों को उनकी यह दलील रास नहीं आई. इस दौरान बस स्टैंड पर काफी देर तक अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बना रहा.

बिना शिकायत के खत्म हुआ मामला

इस पूरे मामले में अब तक महिला की ओर से किसी थाने में लिखित शिकायत दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है. भीड़ का ध्यान जैसे ही कुछ पल के लिए भटका, सतपाल वाल्मीकि वहां से चुपचाप निकल गए. ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे जा चुके थे.

बताया जा रहा है कि सतपाल वाल्मीकि इसराना हलके से कांग्रेस टिकट के दावेदारों में शामिल रहे हैं और कांग्रेस से उनका जुड़ाव रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सिर्फ पानीपत ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Input By : सुमित भारद्वाज
Published at : 24 Jan 2026 03:42 PM (IST)
Congress Leader Panipat News HARYANA NEWS
