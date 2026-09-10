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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: फेसबुक कमेंट पर नाबालिग को निर्वस्त्र करके पीटा, 2 गिरफ्तार

पानीपत: फेसबुक कमेंट पर नाबालिग को निर्वस्त्र करके पीटा, 2 गिरफ्तार

हरियाणा के पानीपत में फेसबुक पोस्ट को लेकर नाबालिग को निर्वस्त्र कर पीटा गया. घटना के बाद बच्चे के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को दबोचा है.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 10 Sep 2026 06:23 PM (IST)
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पानीपत में फेसबुक पोस्ट को लेकर नाबालिग को निर्वस्त्र करके पीटा गया है. पीड़ित के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का आरोप है कि कुछ लड़कों ने खुद को पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA) कर्मी बताकर बड़े बेटे से घर की लोकेशन ली और उसके बाद जबरन घर में घुस गए.

परिवार के मुताबिक, घर में घुसते ही उन लड़कों ने छोटे बेटे के कपड़े उतरवाकर उसे अपमानित किया. वीडियो बनाकर उससे हाथ जुड़वाकर माफी मंगवाई और उसके बाद वो वीडियो बेटे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिया.

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इस वजह से शुरू हुआ मामला 

बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद फेसबुक पर एक लड़की की फोटो पर कमेंट करने से शुरू हुआ. पीड़ित ने बताया, "आरोपियों के जाने के बाद हम पानीपत में किला पुलिस थाने गए. वहां पुलिसवाले बोले कि लड़ाई-वड़ाई में कुछ नहीं रखा. बच्चा नंगा ही घूमता रहता है, नंगा ही पैदा हुआ है, नंगा ही जाएगा. नंगा करके पीटा है तो कुछ नहीं होगा. इसके बाद एसपी से मिले तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया."

वहीं पानीपत पुलिस ने महज 4 घंटे में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. आरोपियों को गुरुवार (10 सितंबर) को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा.

मामले पर डीएसपी ने दी यह जानकारी

डीएसपी प्रणय कुमार ने बताया कि किला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में 12 वर्षीय बच्चे के साथ निर्वस्त्र कर पिटाई करने का मामला पुलिस के पास आया था. बच्चे के पिता की शिकायत पर थाना किला में पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया.

पानीपत थाना किला पुलिस ने महज 4 घंटे में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. बच्चे ने बताया कि उनके बड़े भाई के पास कॉल आई. एक व्यक्ति ने खुद को सीआईए पुलिस से बताया. उनको लोकेशन भेजने को कहा. वे कुछ देर बाद घर पहुंच गए. इसके बाद आरोपियों ने उसे निर्वस्त्र कर दिया और पिटाई की. इस बीच आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया.

डीएसपी प्रणय कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी पानीपत के रहने वाले हैं. इनसे सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है. डीएसपी ने यह भी कहा, "पानीपत पुलिस द्वारा बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. मनचलों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के की जाएगी. ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे और हर नागरिक खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सके."

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Published at : 10 Sep 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
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