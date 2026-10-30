पानीपत: हाईटेंशन तार से 11 साल के बच्चे की मौत, परिवार में मचा कोहराम

हरियाणा के पानीपत जिले से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. गांव डाहर में दुकान से सामान लेने जा रहे महज 11 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि इसी दौरान हाईटेंशन बिजली की तार टूटकर बच्चे के ऊपर गिर गई, जिससे वो करंट की चपेट में आ गया.

मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बच्चे का पिता चिनाई का काम करता है. हादसे के समय गांव के ही लोगों ने बच्चे के पिता को सूचना दी कि उसका बेटा करंट की चपेट में आ गया है. सूचना मिलते ही पिता अपने बच्चे को लेकर तुरंत पानीपत के सिविल अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया.

कैसे हुआ हादसा?

मृतक बच्चे की पहचान पंकज राठौर के रूप में हुई है और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन वर्तमान में डाहर गांव में रह रहा था. डाहर में सर्विस लेन के पास अचानक बिजली का तार टूटकर गिर गया और पंकज उसी तार की चपेट में आ गया. करंट की तीव्रता इतनी थी कि पंकज की मौके पर ही मौत हो गई. जिस बच्चे को परिवार ने हंसते-खेलते बड़े होने के सपने देखे थे, उसकी अचानक मौत ने पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया. जिस उम्र में बच्चे के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में एक दर्दनाक हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली. परिजनों को क्या पता था कि सामान लेने के लिए बाहर जाना बच्चे को हमेशा के लिए उनसे छीन लेगा.

लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाईटेंशन बिजली की तार कैसे टूटी? क्या बिजली की लाइनों का रखरखाव ठीक से किया जा रहा है? क्या समय रहते ऐसी जर्जर या खतरनाक तारों की जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि किसी दूसरे परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े? फिलहाल इस हादसे ने गांव डाहर में मातम का माहौल पैदा कर दिया है. एक परिवार ने अपना मासूम बेटा खो दिया है, और पीछे छोड़ गया है ऐसे सवाल, जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है.