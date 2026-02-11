हरियाणा में बुजुर्ग पेंशन पर सियासत, CM सैनी ने साफ किया रुख, विपक्ष ने प्रदर्शन का किया ऐलान

हरियाणा में बुजुर्ग पेंशन के करीब 75 हजार लाभार्थियों के नाम कटने के मुद्दे ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं. एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आंकड़ों के साथ सरकार का बचाव किया है, तो वहीं कांग्रेस, इनेलो (INLD) और आम आदमी पार्टी ने इसे बुजुर्गों के सम्मान पर हमला बताते हुए सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है.

विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने 'झूठ की दुकान' खोल रखी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं काट रही है, बल्कि अपात्रों की छंटनी और डेटा वेरिफिकेशन का काम चल रहा है.

CM ने पेश किए आंकड़े

सीएम ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 1 लाख 3 हजार ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है. लगभग 37 हजार मामले ऐसे हैं, जिनमें लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष से कम पाई गई है. 39 हजार मामले ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है या उन्होंने आय का सत्यापन नहीं कराया है.

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उम्र और आय के विवाद वाले मामलों में पेंशन 'बंद' नहीं बल्कि 'स्थगित' की गई है. जैसे ही ये लोग अपनी उम्र या आय का सही प्रमाण देंगे, उनकी पेंशन बहाल कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 20,31,367 लाभार्थी हैं जिन्हें 3200 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है.

विपक्ष का हल्ला बोल

INLD (इनेलो) पार्टी अध्यक्ष अभय चौटाला ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि अगर पेंशन नहीं काटी गई, तो गांवों में मुनादी क्यों हो रही है कि जिनके नाम कटे हैं वे पंचायत से संपर्क करें? उन्होंने घोषणा की है कि इनेलो इस मुद्दे पर 20 फरवरी को पंचकूला में विशाल प्रदर्शन करेगी. उनका आरोप है कि सरकार शर्तें लगाकर बुजुर्गों का हक मार रही है.

रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसे बुजुर्गों के सम्मान और अधिकार पर हमला बताया है. कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह 15 फरवरी को सोनीपत में इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी. आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने भी सरकार पर बुजुर्गों का निवाला छीनने का आरोप लगाया है.