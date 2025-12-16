नूंह में डांसर से छेड़छाड़ की कोशिश, भीड़ ने आरोपी को पुलिस के सामने पीटा, मचा हड़कंप

नूंह जिले के पल्ला गांव में सोमवार देर रात एक शादी से पहले आयोजित डांस कार्यक्रम में विवाद खड़ा हो गया, जहां मेवात की प्रसिद्ध महिला डांसर और बॉलीवुड सिंगर सलमान अली परफॉर्म करने पहुंचे थे. कथित तौर पर एक युवक ने स्टेज पर महिला डांसर के साथ अभद्रता करने की कोशिश की, जिसके बाद भारी भीड़ के बीच मौजूद कुछ युवकों ने आरोपी को पकड़ लिया.

पुलिस की मौजूदगी में आरोपी की पिटाई

दबंग युवकों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस की मौजूदगी में ही लाठियों से जमकर पीटा. इस घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई. महिला डांसर को उसके साथियों ने आनन-फानन में दीवार फांदकर सुरक्षित गाड़ी में बैठाया.

सामाजिक और कानूनी सवाल

कार्यक्रम में पुलिस सुरक्षा तैनात होने के बावजूद यह घटना घटित हुई. यह घटना मेवात क्षेत्र में एक महीने के अंदर महिला डांसरों से छेड़छाड़ की दूसरी वारदात है. इससे पहले, 16 नवंबर को तावड़ू उपमंडल के पचगांव गांव में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसका वीडियो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था, हालांकि उस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था.

सामाजिक संगठनों ने की थी रोक की मांग

पल्ला गांव के इस कार्यक्रम को लेकर कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने पहले ही इसे 'सामाजिक बुराई' बताते हुए रोकने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम आयोजित हुआ और रात भर युवाओं की भारी भीड़ जुटी रही.

पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं

सोशल मीडिया पर इस घटना की व्यापक आलोचना हो रही है, जहां कुछ लोग ऐसे कार्यक्रमों को सामाजिक बुराई मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय बता रहे हैं. पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. आरोपी युवक की पहचान और किसी भी प्रकार की शिकायत या कार्रवाई की जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं है.