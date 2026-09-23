नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 की मौत

हरियाणा के नूंह मेवात जिले में तावडू -नूंह रोड पर दिल्ली दरबार होटल के पास देर रात करीब 11 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में बाइक पर सवार एक ही परिवार के पिता और तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया. गुस्साए लोगों ने हाइवे जाम कर दिया और ट्रक ड्राईवर पर कार्रवाई की मांग की. मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाबुझा कर शांत किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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एक बाइक पर पांच लोग थे सवार

जानकारी के अनुसार, परिवार के मौलाना शाकिर बाइक पर पांच सदस्य बाइक पर सवार होकर अपने गांव पाड़ला शाहपुरी जा रहे थे. जैसे ही वे दिल्ली दरबार होटल के पास पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दम्पति व बच्चे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए. मौलाना शाकिर व उनके दो बच्चों के साथ-साथ उनकी पत्नी की बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

महिला की हालत नाजुक

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही सिटी थाना नूंह प्रभारी अजीत सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के शवगृह में रखवा दिया. वहीं घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

ट्रक चालक फरार

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है. सिटी थाना नूंह प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है और एक महिला घायल है. उन्होंने कहा कि परिजनों की शिकायत के अनुसार मामले में कार्रवाई की जाएगी.

एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत की खबर से गांव पाड़ला में मातम पसरा हुआ है. देर रात हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

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