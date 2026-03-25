Haryana News: ईद पर हर्ष फायरिंग कर बच्चे को घायल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद

हरियाणा के नूंह जिले में अपराध शाखा (फिरोजपुर झिरका) पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने और हाल ही में ईद के मौके पर हवाई फायरिंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके खिलाफ गुरुग्राम में भी मामले दर्ज हैं.

फिरोजपुर झिरका के डीएसपी अजायब सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षक सुभाष (प्रभारी, अपराध शाखा) के नेतृत्व में पुलिस टीम तिजारा रोड पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि फायरिंग की घटना में शामिल रहा नसीम नामक युवक खेल स्टेडियम के पास अवैध हथियार लेकर खड़ा है और कहीं भागने की फिराक में है.

पुलिस टीम ने आरोपी को दबोचा

आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी पैंट की जेब से एक अवैध देसी कट्टा, एक खाली खोल (कारतूस) और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ. आरोपी हथियार का कोई वैध लाइसेंस पेश नहीं कर सका. पुलिस की विस्तृत जांच में सामने आया है कि इस आरोपी ने 21 मार्च को ईद के जश्न के दौरान खतरनाक तरीके से हवाई फायरिंग (हर्ष फायरिंग) की थी. इस फायरिंग में गोली लगने से एक बच्चा घायल हो गया था.

हालांकि, उस समय आपसी जान-पहचान और समझौते के कारण किसी भी पक्ष ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने खुद इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

गुरुग्राम में भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नसीम (पुत्र असरुद्दीन), निवासी खटीक मोहल्ला, वार्ड नंबर-14, फिरोजपुर झिरका के रूप में हुई है. आरोपी नसीम का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ गुरुग्राम जिले के भोंडसी थाने में भी विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं.

फिलहाल, थाना शहर फिरोजपुर झिरका में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस उसे जल्द ही अदालत में पेश करेगी. नूंह पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.