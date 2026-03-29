हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणानूंह में शादी का झांसा देकर रेप, महिला पर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, आरोपी गिरफ्तार

नूंह में शादी का झांसा देकर रेप, महिला पर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, आरोपी गिरफ्तार

Nuh News In Hindi: नूंह में शादी झांसा देकर रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है, पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : लियाकत अली, नूंह | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 Mar 2026 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका शहर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, इस संबंध 28 मार्च को फिरोजपुर झिरका सिटी में हरियाणा धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2022 की तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. पीड़िता शिकायतकर्ता पीड़िता पंजाबी निवासी महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी जाहिर पुत्र यूनुस फिरोजपुर झिरका ने पहले उनसे ऑनलाइन दोस्ती की. इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर उन्हें मेवात क्षेत्र में बुलाया, जहां एक होटल में उनके साथ जबरदस्ती रेप किया.

पीड़िता ने ब्लैकमेल और धर्मपरिवर्तन का लगाया आरोप

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया. विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस बाबत डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी की पहचान जाहिर पुत्र यूनुस के रूप में की है, जो फिरोजपुर झिरका क्षेत्र का निवासी है. डीएसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

पुलिस मामले की हर पहलुओं से कर रही जांच

उन्होंने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है. आरोपी को नियमानुसार अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सभी तथ्यों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है, ताकि मामले में उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

और पढ़ें
Published at : 29 Mar 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
Nuh Police Nuh News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
नूंह में शादी का झांसा देकर रेप, महिला पर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, आरोपी गिरफ्तार
नूंह में शादी का झांसा देकर रेप, महिला पर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा
Rewari News: पूर्व मंत्री की नई स्कॉर्पियो चोरी, शीशा तोड़कर कार ले गए बदमाश, CCTV में कैद हुई घटना
हरियाणा: पूर्व मंत्री की नई स्कॉर्पियो चोरी, शीशा तोड़कर कार ले गए बदमाश, CCTV में कैद हुई घटना
हरियाणा
गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर! नाना के साथ जा रहे मासूम बच्चों को रौंदा; 3 लोगों की मौत
गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर! नाना के साथ जा रहे मासूम बच्चों को रौंदा; 3 लोगों की मौत
हरियाणा
Haryana News: 'जब उसकी ही टीम लोग छोड़ जाएं...', भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बड़ा हमला
'जब उसकी ही टीम लोग छोड़ जाएं...', भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बड़ा हमला
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary:युद्ध का 1 महीना पूरा , ट्रंप-नेतन्याहू का सपना रह गया अधूरा | Seedha Sawal
Iran-Israel War: बुशहर पर हमला, अरब देश की बढ़ी बेचैनी | Middle East | Iran-Israel War | abp News
Chitra Tripathi: विनर बन रहे 'लूजर्स'? | Trump | America | No Kings | Middle East War | Mahadangal
Iran- Israel War: ईरान युद्ध में बुरे फंसे ट्रंप, अपने ही देश में विरोध झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति?
शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
महिलाओं-बुजुर्गों को 2000 रुपये महीना, फ्री बिजली और 35 लाख छात्रों को लैपटॉप... तमिलनाडु में DMK ने जारी किया मेनिफेस्टो
महिलाओं-बुजुर्गों को 2000 रुपये महीना, फ्री बिजली... तमिलनाडु में DMK ने जारी किया मेनिफेस्टो
गुजरात
Gujarat Earthquake News: भूकंप के झटकों से कांपी धरती, अमरेली में 3.1 की तीव्रता से महसूस हुए झटके
गुजरात: भूकंप के झटकों से कांपी धरती, अमरेली में 3.1 की तीव्रता से महसूस हुए झटके
विश्व
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
मनोरंजन
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
Video: जू में गलती से खुला पिंजरे का दरवाजा, महिला जू कीपर के पीछे दौड़ा दरिंदा, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
जू में गलती से खुला पिंजरे का दरवाजा, महिला जू कीपर के पीछे दौड़ा दरिंदा, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
Results
Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget