हरियाणा के नूंह जिले के ऐतिहासिक गांव घासेड़ा (गांधीग्राम) में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अभद्रता करने का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. कुछ युवकों द्वारा प्रतिमा पर चढ़कर सोशल मीडिया के लिए रील (Reel) बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी रोष व्याप्त है. मामले की गंभीरता को देखते हुए नूंह पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है.

प्रतिमा के कंधों पर चढ़कर बनाई रील

जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो में गांधी पार्क में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के कंधों पर चढ़कर दो युवक मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये युवक सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स पाने के लिए यह रील बना रहे थे.

वीडियो के सार्वजनिक होते ही बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों और जिम्मेदार नागरिकों ने इसे राष्ट्रपिता और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति घोर अनादर बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई. लोगों ने सोशल मीडिया पर नूंह पुलिस को टैग कर दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठाई.

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पुलिस की 'शून्य सहनशीलता' (Zero Tolerance) नीति

लगातार बढ़ रहे आक्रोश और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नूंह पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट चेतावनी जारी की है. पुलिस ने कहा कि ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस के अनुसार, "महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ की गई यह शर्मनाक छेड़छाड़ केवल एक प्रतिमा का अपमान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के आदर्शों और सामाजिक सौहार्द पर भी सीधा प्रहार है." नूंह पुलिस ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों के प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी. वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

घासेड़ा गांव का ऐतिहासिक महत्व

उल्लेखनीय है कि नूंह का घासेड़ा गांव देश के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है. इसे 'गांधीग्राम' के नाम से भी जाना जाता है. यह वही ऐतिहासिक गांव है जहां 1947 में देश के विभाजन के दर्दनाक दौर में महात्मा गांधी खुद पहुंचे थे. उन्होंने यहां मेव मुसलमानों को संबोधित करते हुए उनसे पाकिस्तान न जाने और भारत में ही रुकने की ऐतिहासिक अपील की थी. इसी महान गांधीवादी विरासत से जुड़े स्थान पर राष्ट्रपिता की प्रतिमा के साथ हुई इस कथित बदसलूकी ने पूरे जिले में नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है.

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