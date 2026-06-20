हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाNuh Mewat News: नूंह में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़कर बनाई रील, पुलिस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

Nuh Mewat News: नूंह में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़कर बनाई रील, पुलिस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

Nuh Mewat News In Hindi: नूंह के ऐतिहासिक गांव घासेड़ा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़कर रील बनाने वाले युवकों का वीडियो वायरल. पुलिस ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Written By : लियाकत अली, नूंह |  Updated at : 20 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के नूंह जिले के ऐतिहासिक गांव घासेड़ा (गांधीग्राम) में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अभद्रता करने का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. कुछ युवकों द्वारा प्रतिमा पर चढ़कर सोशल मीडिया के लिए रील (Reel) बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी रोष व्याप्त है. मामले की गंभीरता को देखते हुए नूंह पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है.

प्रतिमा के कंधों पर चढ़कर बनाई रील

जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो में गांधी पार्क में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के कंधों पर चढ़कर दो युवक मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये युवक सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स पाने के लिए यह रील बना रहे थे.

वीडियो के सार्वजनिक होते ही बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों और जिम्मेदार नागरिकों ने इसे राष्ट्रपिता और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति घोर अनादर बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई. लोगों ने सोशल मीडिया पर नूंह पुलिस को टैग कर दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठाई.

Haryana News: हरियाणा में इस कफ सिरप पर लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को किया अलर्ट

पुलिस की 'शून्य सहनशीलता' (Zero Tolerance) नीति

लगातार बढ़ रहे आक्रोश और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नूंह पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट चेतावनी जारी की है. पुलिस ने कहा कि ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस के अनुसार, "महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ की गई यह शर्मनाक छेड़छाड़ केवल एक प्रतिमा का अपमान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के आदर्शों और सामाजिक सौहार्द पर भी सीधा प्रहार है." नूंह पुलिस ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों के प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी. वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

घासेड़ा गांव का ऐतिहासिक महत्व

उल्लेखनीय है कि नूंह का घासेड़ा गांव देश के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है. इसे 'गांधीग्राम' के नाम से भी जाना जाता है. यह वही ऐतिहासिक गांव है जहां 1947 में देश के विभाजन के दर्दनाक दौर में महात्मा गांधी खुद पहुंचे थे. उन्होंने यहां मेव मुसलमानों को संबोधित करते हुए उनसे पाकिस्तान न जाने और भारत में ही रुकने की ऐतिहासिक अपील की थी. इसी महान गांधीवादी विरासत से जुड़े स्थान पर राष्ट्रपिता की प्रतिमा के साथ हुई इस कथित बदसलूकी ने पूरे जिले में नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है.

Panipat News: प्यार में रोड़ा बने पति की पत्नी-भतीजे ने मिलकर की थी हत्या, ऐसे खुला मर्डर का राज

Published at : 20 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Nuh Mewat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Panipat News: प्यार में रोड़ा बने पति की पत्नी-भतीजे ने मिलकर की थी हत्या, ऐसे खुला मर्डर का राज
पानीपत: प्यार में रोड़ा बने पति की पत्नी-भतीजे ने मिलकर की थी हत्या, ऐसे खुला मर्डर का राज
हरियाणा
Haryana News: हरियाणा में इस कफ सिरप पर लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को किया अलर्ट
हरियाणा में इस कफ सिरप पर लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को किया अलर्ट
हरियाणा
Panipat News: चाचा को मोहाली में मारा, 190 किमी शव लाकर दोस्त की भी कर दी हत्या
पानीपत मर्डर केस: चाचा को मोहाली में मारा, 190 किमी शव लाकर दोस्त की भी कर दी हत्या
हरियाणा
Sonipat News: 76 मौतों के बाद जागा सिस्टम, NH-44 पर अवैध कट होंगे बंद, एक्शन की तैयारी
सोनीपत: 76 मौतों के बाद जागा सिस्टम, NH-44 पर अवैध कट होंगे बंद, एक्शन की तैयारी
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: 'फिलिस्तीन में भी ऐसा नहीं होता, जैसा...', PoK में पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता पर भड़के प्रदर्शनकारी, निहत्थों पर कर दी थी फायरिंग
'फिलिस्तीन में भी ऐसा नहीं होता, जैसा...', PoK में PAK आर्मी की बर्बरता पर भड़के प्रदर्शनकारी
महाराष्ट्र
उद्धव गुट के 6 सांसदों की बगावत पर राज ठाकरे का आया बयान, कहा- 'अमित शाह 2029 की तैयारी...'
उद्धव गुट के 6 सांसदों की बगावत पर राज ठाकरे का आया बयान, कहा- 'अमित शाह 2029 की तैयारी...'
इंडिया
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को...
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
हेल्थ
Eye Floaters Warning Signs: कम उम्र में आंखों के सामने दिख रहे काले धब्बे, जानें Eye Floaters कब बन सकते हैं खतरे की घंटी?
कम उम्र में आंखों के सामने दिख रहे काले धब्बे, जानें Eye Floaters कब बन सकते हैं खतरे की घंटी?
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget