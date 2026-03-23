Nuh News: मां की ममता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला नवजात शिशु, राहगीरों ने बचाई जान

हरियाणा के नूंह (मेवात) जिले से इंसानियत और मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. सोमवार को फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के बसई गांव में सड़क किनारे झाड़ियों में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में पड़ा मिला. गनीमत यह रही कि वहां से गुजर रहे राहगीरों ने बच्चे के रोने की आवाज सुन ली और समय रहते पुलिस को सूचना दे दी, जिससे इस मासूम की जान बच गई.

जानकारी के अनुसार, यह घटना तब सामने आई जब गांव बसई के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे. राहगीरों को सड़क किनारे बनी घनी झाड़ियों की तरफ से लगातार किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज बंद नहीं हुई, तो वे मौके पर पहुंचे. झाड़ियों के बीच एक नवजात शिशु को बेबस हालत में पड़ा देखकर सभी सन्न रह गए और उन्होंने बिना कोई देरी किए पुलिस को इसकी सूचना दी.

पुलिस ने तुरंत कराया अस्पताल में भर्ती

मामले की सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका सदर थाना प्रभारी (SHO) सुभाष अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने नवजात को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और प्राथमिक उपचार के लिए उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल डॉक्टरों की सघन निगरानी में बच्चे का इलाज चल रहा है और राहत की बात यह है कि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

इस अमानवीय कृत्य के सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा और रोष का माहौल है. लोग नवजात को इस तरह मरने के लिए छोड़ देने वालों की कड़ी निंदा कर रहे हैं. पुलिस के अनुसार, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस नवजात को वहां किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा.

एसएचओ सुभाष ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. बच्चे के परिजनों की पहचान करने के लिए आसपास के सभी गांवों की आंगनवाड़ी और आशा वर्करों से हाल ही में हुए प्रसव (Deliveries) की जानकारी जुटाई जा रही है.