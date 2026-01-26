नूंह: दूसरी शादी से नाराज बेटे ने मां को चाकू से गोदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

हरियाणा के नूंह जिले के पिनांगवा कस्बे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया. वारदात का कारण महिला द्वारा अपने पहले पति और पांच बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी करना बताया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी बेटे की तलाश जारी है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घायल महिला की पहचान पलवल जिले के छैंसा गांव निवासी वहीदान (35 वर्ष) के रूप में हुई है. वहीदान के पहले विवाह से पांच बच्चे हैं. आरोप है कि लगभग दो सप्ताह पहले वहीदान अपने पहले पति और बच्चों को छोड़कर पिनांगवा आ गई थी, जहां उसने एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली. वह पिछले 12 दिनों से पिनांगवा की भाट कॉलोनी में किराए के मकान में अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी.

हाथ-पैरों पर चाकू से किए कई वार

सोमवार (26 जनवरी) को पुलिस ने बताया कि वहीदान का बड़ा बेटा अपनी मां के इस फैसले से बेहद नाराज था. वह पिनांगवा स्थित उसके किराए के मकान पर पहुंचा और विवाद के बाद चाकू से हमला कर दिया. आरोपी ने वहीदान के हाथों और पैरों पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया.

अस्पताल में भर्ती, पुलिस कार्रवाई जारी

लहूलुहान हालत में महिला को तुरंत मंडी खेड़ा स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुनहाना के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जितेंद्र राणा ने बताया, "प्रारंभिक जांच में यह पारिवारिक विवाद का मामला लग रहा है. महिला पर उसके बड़े बेटे ने हमला किया था. फिलहाल पीड़िता के परिवार की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली जाएगी."

ग्रामीणों की जुबानी: पहले से था प्रेम प्रसंग

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, वहीदान शादी से पहले भी कई बार पिनांगवा के उस व्यक्ति से मिलने आती थी. उसके पहले पति और बच्चों को इस दूसरी शादी की भनक तब लगी जब वह घर छोड़कर चली गई. इसी बात को लेकर बेटा गुस्से में था और उसने मां को सबक सिखाने के इरादे से यह खौफनाक कदम उठाया. पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.