हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणानायब सैनी का 'लालू एंड कंपनी' पर हमला, बोले- 'बिहार की जनता पर जब भी विपत्ति आती है, ये लोग...' 

नायब सैनी का 'लालू एंड कंपनी' पर हमला, बोले- 'बिहार की जनता पर जब भी विपत्ति आती है, ये लोग...' 

Nayab Singh Saini: CM नायब सैनी ने बिहार चुनाव प्रचार में लालू यादव, कांग्रेस और यूपीए पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए कम धन भेजा, जबकि मोदी सरकार ने अधिक.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 10 Nov 2025 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान मंगलवार (11 नवंबर) को है. इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रचारक नायब सिंह सैनी ने लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और यूपीए पर जमकर हमला बोला है. 

नायब सैनी का कहना है कि "लालू एंड कंपनी... कांग्रेस एंड यूपीए के नाम से केंद्र में सरकार थी. 2004 से 2014 तक, 10 वर्षों में यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी की सरकार ने और लालू एंड कंपनी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये भेजे. नरेंद्र मोदी 2014 में आए और बिहार के विकास के लिए साढ़े 14 लाख करोड़ रुपये भेजे."

महिलाओं के लिए NDA सरकार ने किया बड़ा काम- नायब सिंह सैनी

इतना ही नहीं, सीएम नायब सैनी ने दावा किया कि बीजेपी नीत एनडीए सरकार बिहार की महिलाओं का ज्यादा ध्यान रखती है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए सीएम सैनी ने कहा, "मुझे खुशी है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए महिला जीविका देवी योजना बनाई है. इसके माध्यम से महिलाओं को 10-10 हजार रुपये भेजे जाते हैं. पीएम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार चाहती हैं कि महिलाएं सशक्त हों. वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपना कारोबार कर सकें. महिला मेहनत करती है, आगे बढ़ती है और सरकार उसका सहयोग करती है."

कोरोना काल का किया जिक्र

नायब सैनी ने कहा, "जब कोरोना काल आया, न तो कांग्रेस दिखाई दे रही थी और न ही लालू एंड कंपनी दिखाई दे रही थी. कोरोना कालखंड में इंडिया गठबंधन की सरकारों वाले राज्य में ये हालात बना दिए गए कि बिहार के प्रवासियों पैदल चलकर अपने घर आना पड़ा. इस प्रकार की बात कही जाती थी कि हम आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते. उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया. लोग पैदल चल पड़े."

इसी क्रम में नायब सिंह सैनी ने आगे कहा, "बिहार के लोग जानते हैं कि जब विपत्ति आती है तो कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से हाथ खड़े कर के भाग जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्पेशल ट्रेन दी और उन लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया. बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लंगर लगा दिए. रहने की व्यवस्थाएं खड़ी कीं. इसका परिणाम यह निकला कि लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया गया."

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 10 Nov 2025 08:13 AM (IST)
Tags :
Lalu Prasad Yadav Nayab Singh Saini CONGRESS Bihar Election 2025
