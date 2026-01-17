हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: नारनौल में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, CIA इंचार्ज की बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई जान

हरियाणा: नारनौल में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, CIA इंचार्ज की बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई जान

Narnaul Police Encounter: आज सुबह पुलिस और हिस्ट्रीशीटर के बीच मुठभेड़ हुई. फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर शिवदयाल के पांव में गोली लगी, जबकि CIA इंचार्ज की बुलेटप्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचाई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 17 Jan 2026 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के नारनौल में आज सुबह पुलिस और हिस्ट्रीशीटर के बीच आमने-सामने की मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर शिवदयाल के पांव में गोली लगी है, जबकि CIA इंचार्ज संदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगकर रह गई, जिससे उनकी जान बच गई. पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर शिवदयाल सहित उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है, जो अलवर जिले का रहने वाला है.

घटना नारनौल रेलवे स्टेशन के पास बड़ा बाग की एक गली में घटित हुई. आज सुबह CIA पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर शिवदयाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान हुई आमने-सामने की फायरिंग में शिवदयाल के पैर में गोली लगी, जबकि CIA इंचार्ज को भी चोटें आईं. बदमाश का एक साथी भी मौके से गिरफ्तार किया गया है, जो अलवर जिले का रहने वाला है. दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं.

ट्रेन से उतरकर भागने लगे थे बदमाश

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ दिन पूर्व सलामपुरा मोहल्ले में हुई फायरिंग का आरोपी शिवदयाल ट्रेन से यात्रा कर रहा है. वह फुलेरा की ओर से ट्रेन में सवार होकर नारनौल की तरफ आ रहा था. उसके साथ अलवर जिले का एक अन्य बदमाश भी मौजूद था. सूचना के आधार पर CIA की टीम पहले से ही स्टेशन क्षेत्र में तैनात थी. दोनों बदमाश स्टेशन से पहले ट्रेन से उतरकर भागने लगे.

पुलिस ने घेरा तो शुरू की फायरिंग

CIA इंचार्ज संदीप ने बताया कि पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों को घेरकर पकड़ने की कोशिश की. इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की. दोनों ओर से हुई गोलीबारी में CIA इंचार्ज को गोली लगी, जबकि शिवदयाल के पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को काबू में लिया.

बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई जान

संदीप ने बताया कि मुठभेड़ के समय जवानों ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिससे बड़ा नुकसान टल गया. अगर बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी. मौके से पुलिस ने दोनों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं. इनमें एक देसी कट्टा और कारतूस शामिल हैं.

सलामपुरा फायरिंग का मुख्य आरोपी

शिवदयाल वही आरोपी है, जिसने कुछ दिन पहले मोहल्ला सलामपुरा में थार गाड़ी में आकर बोलेरो सवार पर फायरिंग की थी. उस घटना के बाद से वह पुलिस की पकड़ से बाहर था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिवदयाल पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की नजरों में था.

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई और अन्य आपराधिक वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है.

और पढ़ें
Published at : 17 Jan 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Narnaul News HARYANA NEWS Narnaul Police Encounter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
दांव पर टीम इंडिया का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल इंदौर में तीसरा वनडे
दांव पर भारत का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल तीसरा वनडे
इंडिया
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
Advertisement

वीडियोज

Naseeruddin Shah के बेटे को कभी Actor बनना ही नहीं था!
Taskaree: Emraan Hashmi का नया अवतार | ‘Serial Kisser’ से 'Custom Officer' बनने तक का सफर
Splitsvilla 16 में होने वाली है Elvish Yadav की एंट्री?
Singer AR Rahman: AR Rahman के बयान पर बढ़ा विवाद | Ashish Kumar Singh
Atishi Video Case: Atishi के फर्जी वीडियो पर बड़ा खुलासा | AAP | Punkab Police | Vijendra Gupta
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
दांव पर टीम इंडिया का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल इंदौर में तीसरा वनडे
दांव पर भारत का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल तीसरा वनडे
इंडिया
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
बॉलीवुड
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
निवेशकों की चांदी! अगले हफ्ते डिविडेंड बांटने के मूड में कई कंपनियां, चेक करें रिकॉर्ड डेट समेत बाकी डिटेल
निवेशकों की चांदी! अगले हफ्ते डिविडेंड बांटने के मूड में कई कंपनियां, चेक करें रिकॉर्ड डेट समेत बाकी डिटेल
जनरल नॉलेज
भारत का अकेला रेलवे स्टेशन, जहां से पूरे देश के लिए मिलती हैं ट्रेन
भारत का अकेला रेलवे स्टेशन, जहां से पूरे देश के लिए मिलती हैं ट्रेन
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget