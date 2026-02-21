हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पानीपत में मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर वार, कहा- '2014 से पहले लोग राजनीति में लूटमार करने आते थे'

पानीपत में मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर वार, कहा- '2014 से पहले लोग राजनीति में लूटमार करने आते थे'

Panipat News: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर ने पानीपत में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 से पहले राजनीति लूटमार थी. मोदी सरकार ने इसे बदला है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Feb 2026 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने एक दिवसीय पानीपत दौरे के दौरान विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार राजनीतिक हमला बोला है.

उन्होंने देश की राजनीतिक व्यवस्था में आए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले लोग राजनीति में केवल 'लूटमार' करने और पैसा कमाने के उद्देश्य से आते थे, लेकिन, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से इस नकारात्मक धारणा में पूरी तरह से बदलाव आया है.

लैब का उद्घाटन और सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत

अपने पानीपत प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री खट्टर काफी सक्रिय नजर आए. उन्होंने शहर में एक नई 'टेक्निकल लैब डायग्नोसिस सेंटर' (Technical Lab Diagnosis Center) का विधिवत उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य जांच में बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. इसके साथ ही, उन्होंने शहर में आयोजित कई अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं व आम जनता से सीधा संवाद किया.

'अब देश सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं लोग'

विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने 2014 से पहले की राजनीतिक व्यवस्था और तत्कालीन राजनेताओं की छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पहले एक राजनीतिक व्यक्ति की छवि जनता के बीच बहुत खराब हुआ करती थी. नेताओं की सोच केवल स्वार्थ और परिवार तक सीमित थी, जहां सिद्धांत 'मैं पहले और बाकी सब बाद में' का चलता था.

उन्होंने कांग्रेस पर सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि 2014 के बाद देश में राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल गई हैं. प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने 'देश पहले, मैं बाद में' (Nation First) की राजनीति को स्थापित किया है. खट्टर ने जोर देते हुए कहा कि इसी सकारात्मक बदलाव का परिणाम है कि अब पढ़े-लिखे और समझदार लोग, जिनका मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ भाव से देश सेवा करना है, वे राजनीति में पूरे उत्साह के साथ कदम रख रहे हैं.

Published at : 21 Feb 2026 09:53 PM (IST)
